Yeni yıla yüzde 1.82 artışla en iyi Bitcoin Cash başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () – Yeni yılın ilk gününe yüzde 1.82 artış ve 152 dolar satış fiyatı ile en iyi en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash başladı.

Kripto para birimleri piyasalarında 31 Aralık’ta görülen genel düşüş eğilimi yılın ilk gününde de devam ederken, 1 Ocak’ta en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yüzde 1.82 ve yüzde 6.89 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükselmişti. En yüksek hacimli beş kripto para birimi ise yeni yıla karışık başladı.

Coinmarketcap.com’a göre piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 2018 yılını 3,722 dolar ve 60.1 milyar dolar piyasa hacmiyle bitirmişti. Bitcoin’deki düşüş eğilimi yeni yılda da devam ederken, yılın ilk gününe yüzde 1.61 düşüşle başlayan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.06 artışla 3,832 dolara yükseldi.

Bir önceki yıla 135 dolar satış fiyatıyla başlayan Ethereum, platform üzerindeki gelişme ve adaptasyonlar sebebiyle iyi bir yıl geçirmişti.

Yılsonuna doğru piyasadaki genel düşüş eğilimi etkisiyle üçüncü sıraya gerileyen Ethereum yeni yıla 133 dolardan başladı ve yılın ikinci gününde son 24 saatte yüzde 8.57 artışla yeniden ikinci sıraya yükselerek 147 dolardan işlem gördü.

Piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple, 2018 başındaki performansının ardından 2019’a düşüşle başladı.

Ocak 2018’de rekor düzeyi olan 3.6 dolara ulaşan Ripple, yıl boyunca etkili olan ayı piyasasından etkilenerek 2018’i 4 dolar düzeyinin altında tamamladı ve yeni yıla 0.35 dolar satış fiyatı ve 14.4 milyar dolar piyasa hacmiyle başladı.

Düşüş eğilimine rağmen 2018 sonlarına doğru ikinci sıraya yükseldikten sonra 2 Ocak’ta Ethereum’daki artışa bağlı olarak yeniden üçüncü sıraya gerileyen Ripple, son 24 saatte yüzde 2.37 artışla 0.36 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash, Aralık 2017’de rekor 4 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle düşüşe geçmiş fakat 15 Kasım’da gerçekleşen çatallanmanın ardından toparlanmaya başlamıştı.

En yüksek hacimli beş kripto para birimi arasından yeni yıla artışla başlayan tek kripto para birimi olan Bitcoin Cash, yeni yılda yüzde 1.82 artışla 162 dolardan başlamıştı. Bitcoin Cash, son 24 saatte yüzde 0.61 artışla 165 dolardan işlem görüyor.

EOS, yeni yıla beşinci sırada 2.56 dolardan başlamıştı. Yıl boyunca çeşitli gelişmeler sebebiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesinde sıklıkla hareket eden ESO, son 24 saatte yüzde 4.54 artışla 2.71 dolardan işlem görüyor.

Yeni yılda kripto para birimleri kapsamında yapılan öngörüler kapsamında, Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkların piyasaya geri dönüş yapması bekleniyor. Çeşitli kişi ve kurumlar, dijital varlıkların adaptasyon hızının yeni yılda artması ve Bitcoin’in yeni rekor düzeylerine yükselmesi bekleniyor.