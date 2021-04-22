Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Mehmet Muş, son günlerde ismi sık aranan kişiler arasında. Muş, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Ticaret Bakanlığına atandı. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi...

Mehmet Muş kim sorusu meraklı araştırılıyor. Ekonomist olan Muş, AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 2015 yılında ise AK Parti MKYK üyeliğine seçilmişti. Mehmet Muş, Ruhsar Pekcan'ın Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınması üzerine, Cumhurbaşkanı kararı ile Ruhsar Pekcan'ın yerine getirildi.

Mehmet Muş Kimdir?

Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da doğmuştur. TBMM 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. Üniversite eğitimini ise, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü tamamladı. Mehmet Muş Lisans eğitimini bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi için Amerika'ya gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Muş daha sonrasında özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Doktorasını ise, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi yaparak tamamladı.

12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Muş, aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atandıktan sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu Adalet Kalkınma Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.