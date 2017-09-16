Galeriler Videolar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam ediyor!
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam...
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi...
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper imam-hatipler' geliyor!
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper...
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi...
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44 Suriyeli yakalandı
Lastik bottan yaşama tutunmak: 44...

Yeni milli içiceğimiz 'üzüm suyu' patladı gitti !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba , ayrandan sonra da üzüm suyunu milli içecek etmesinin ardından üzüm suyuna olan talep inanılmaz derece de arttı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:50
Yeni milli içiceğimiz 'üzüm suyu' patladı gitti !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa ziyaretinde hayran kaldığı üzüm suyunu, ayrandan sonraki milli içecek ilan etmesi ile birlikte üzüm suyuna ilgi arttı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bakanın sözleri üzerine çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi.

Manisa'da Bağcılık Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen üzüm suyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın tavsiyesi ile meşhur oldu. Geçen salı günkü Manisa ziyaretinde Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne giden Bakan Fakıbaba, içtiği üzüm suyunu çok beğenerek, "Bundan sonra kebap ve çiğköfteyle ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim" diyerek, ikinci milli içeceğin üzüm suyu olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, beğendiği üzüm suyunu da herkese tavsiye etti. Manisa'nın meşhur üzümlerinden üretilen üzüm suyu da Bakan Fakıbaba'nın bu tavsiyesinin yerel ve ulusul basında yer almasının ardından ilgi odağı oldu. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Bakan Fakıbaba'nın ardından Türkiye'nin birçok ilinden telefonlarla üzüm suyu siparişi geldiğini söyledi. Ünal, şöyle dedi;

"Bakanımız tattıktan sonra çok güzel cümleler kullandı. Bunun üzerine hatta aynı gün birçok yerden üzüm suyu ile ilgili her sipariş aldık hem de faydaları ve üretim teknolojisiyle ilgili bilgilendirme yaptık. Hala da aktif bir şekilde devam ediyoruz. Sürekli faydaları ve üretimi konusunda arayanlara bilgi veriyoruz. Bakanımızın bu tavsiyeleri çok işe yaradı. Üzüm suyu zaten bizim milli içeceğimizdi. Bakanımız milli içecek dediği için teşekkür ediyoruz."

Üzümde alternatif üretim şekillerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ünal, kurum bünyesindeki tesislerde üzüm suyu üretimi yapıldığını belirterek şöyle dedi:

"Normal meyve suyundan farkı ise bizim üzümleri yaş olarak sıkmamızdır. Hasadı yaptıktan sonra üzümleri sıkıp, işliyoruz. Üzümler yıkanıyor, sap ve çöpleri ayrılıyor ve presleniyor. Hem işleme aşamasında hem son aşamada pastörizasyona tabi tutuluyor. Tanklarda dinlendirildikten sonra filtreden geçiyor ve ambalajlanıyor. İçinde herhangi bir katkı maddesi, kimyasal ilavesi yok. İçinde su ilavesi bile olmayan, üzümün kendi suyundan oluşan bir ürün. Tamamıyla doğal ve yaş sıkım olarak üretiyoruz. Şu an hem beyaz hem de kırmızı üzüm suyu üretiyoruz."

"ÜZÜM DAHA DA DEĞER KAZANABİLİR"

Manisa'nın sarı altını üzümün üzüm suyu gibi alternatiflerle daha da değer kazanabileceğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"1 kilo üzümden 800 cc civarında üzüm suyu elde ediyoruz. Randımanı yüksek bir ürün. Manisa için alternatif gelir kaynağı olabilir. Üzüm üreticisinin ürünü daha da değerlenebilir.  Üzüm daha da katma değer kazanabilir, ek bir gelir kapısı haline gelir."

"MEYVE YEMEKLE EŞDEĞER"

Üzüm suyunun çok faydalı olduğunu anlatan Ünal, ancak şeker hastalarının dikkatli olması ve doktor kontrolünde tüketmesi gerektiğini söyledi. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzüm içeriğinden dolayı zaten çok faydalı bir ürün. Üzümün kabuğundaki, çekirdeğindeki antioksidanlar ve diğer yararlı maddeler çok faydalı. Üzüm şekerli bir ürün. Ama üzüm suyu ve diğer ürünlerinde dışarıdan bir şeker ilavesi yok. İçindeki şeker meyveden gelen bir şeker. Diyabet hastaları gibi şekere hassas olan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor. Ama onun dışında sağlıklı bünyeleri için meyve yemekle eşdeğer diyebiliriz."

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kısaltması olan 'BAEM' markası adı altında cam şişelerde piyasaya sürülen üzüm sularının 1 litresi 4 liradan, 200 cc'si ise 1.25 kuruştan satılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan 'taşeron işci' açıklaması !
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan 'taşeron işci' açıklaması !
Ev almayı düşünenlere büyük müjde ! Konut fiyatları yarı yarıya düşüyor
Ev almayı düşünenlere büyük müjde ! Konut fiyatları yarı yarıya düşüyor
İşsizlik oranları belli oldu ! Geçen yıla oranla işsizlik oranı arttı mı ?
İşsizlik oranları belli oldu ! Geçen yıla oranla işsizlik oranı arttı mı ?
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'emlak vergisi' açıklaması !
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'emlak vergisi' açıklaması !
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'vergi indirimi' açıklaması geldi !
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'vergi indirimi' açıklaması geldi !
Türkiye'ye 1 milyar TL'lik dev yatırım ! Kütahya'ya dev kağıt fabrikası ..
Türkiye'ye 1 milyar TL'lik dev yatırım ! Kütahya'ya dev kağıt fabrikası ..
Çin'de 'elektrikli araç' için benzinli araç satışı yasaklanıyor !
Çin'de 'elektrikli araç' için benzinli araç satışı yasaklanıyor !
İşçi Tazminat Hakları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar
İşçi Tazminat Hakları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar
İstanbul'da ulaşıma zam Taksimetre ücretleri zamlandı !
İstanbul'da ulaşıma zam Taksimetre ücretleri zamlandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim