Yeni kripto para birimi borsası Bitexmar açıldı

İstanbul, 16 Nisan () - Kullanıcılarına kripto para ticaretinde avantaj sağlayan bir çok özelliği bünyesinde barındıran kripto para birimi borsası Bitexmar kullanıma açıldı.

Farklı dil seçenekleriyle 200’ün üzerinde ülkede kullanılabilen Bitexmar, çok katmanlı güvenlik protokolleri ve soğuk cüzdanlar ile kullanıcılarının dijital varlıklarını siber saldırılara karşı koruyor. 7/24 teknik destek sağlayan borsada hızlı depozit yatırma/çekme, api entegresyonu, SMS ve Google authentication, saniyede milyonlarca işlem yapabilen bir altyapı ve tüm browser ile mobil cihazlara uyumlu çalışma özellikleri mevcut.

Bitexmar’ın kullanıcılarına sağladığı avantajlardan bir tanesi bloklanmayan balans. Diğer kripto para borsalarında bulunmayan bir özellik olan bloklanmayan balans ile herhangi bir alım/satım emri verildiğinde emirdeki coin miktarı kullanıcının hesabında bloklanmıyor.

Bloklanma yapılmadığı için de aynı balans miktarı ile birden fazla alım/satım emri girilebiliyor. Güncel borsa verilerine göre girilen birden fazla emirden en uygun olanını gerçekleştirdiğinde diğer emirler iptal oluyor ve kullanıcının balansındaki miktar değişiyor.

Bitexmar, alt koinleri al/sat yapmak isteyen kullanıcıların, kripto paralarını BTC, USDT, LTC ya da ETH’e çevirmelerine gerek olmadan alışveriş imkanı sağlıyor. Kullanıcılar istedikleri kripto parayı, istedikleri başka bir kripto paraya çevirebiliyor. Çapraz emir özelliği ile diğer borsalarda iki kez ödenen işlem ücreti Bitexmar’da bir kere ödenmiş oluyor.

Kullanıcıların Bitexmar’da verdikleri bir emri düzenlemek için o emri iptal edip yeni bir emir girmeleri gerekmiyor. Bir emir iptal edilmeden değiştirip güncellenebiliyor. Bu işlem emir listesindeki ilgili emrin üstüne tıklanarak yapılabildiği gibi, grafik tablosu üzerinden mouse ile de gerçekleştirilebiliyor.

Bitexmar’ın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise kripto para ticareti yapan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özelliklerin tek ekranda toplanmış olması. Exchange ekranında depozit yatırma, para çekme, balansa bakma, borsadaki tüm kripto paraların güncel fiyatlarını takip etme, alım/satım işlemi yapma, tüm emirleri görebilme gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Bitexmar’ın referans programı kullanan diğer tüm borsalarda tek katmanlı bir referans sistemi mevcutken Bitexmar’da üç katmanlı referans sistemi bulunuyor.

Bitexmar kripto para birimi: BEXM

Bitexmar’ın Ethereum blockchaini üzerinde çalışan ve ERC20 standardını takip eden BEXM isimli kendi kripto para birimi de mevcut. Bir milyar adet üretilen BEXM’in fiyatı, borsanın açılışına özel yapılan kampanya nedeniyle bir süre 0,01 dolarına sabitlendi. Kampanya sonunda BEXM fiyatı alım/satım oranına göre değişecek şekilde serbest bırakılacak.