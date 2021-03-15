Yeni Haftaya Yeni Faiz Oranları! 7 Banka Faiz Değişikliğine Gitti

Koronavirüs salgınında 1 yıl gibi bir süreyi geride bıraktık. Pandemi sürecinin beklenenden uzun sürmesiyle birlikte ekonomik dengelerde alt üst oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranları uygulanmıştı. Düşük faiz oranlarına vatandaşlarımızdan rekor başvuru geldi. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımız krizi fırsata çevirmek istedi ve kredi kampanyalarına yoğun başvuru gerçekleştirdi. Sonbahar itibariyle faiz oranları haftalık olarak yükselmeye başladı. Yıl sonuna doğru ise faiz oranları oldukça yükseldi. Bankalar ise zorlu kış aylarında nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni cazip kampanyalar düzenlenmeye başladı. Yeni haftaya girdiğimiz 15 Mart tarihinde 7 banka kredi faiz oranlarında değişiklik yaptı. Yeni hafta itibariyle yeni faiz oranları uygulanmaya başlandı. Kamu ve özel bankalar ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faizleri düşürdü.

7 BANKADAN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ

Yıl sonunda oldukça yükselen faiz oranları baharın gelmesiyle birlikte düşmeye başladı. Yeni haftanın başlangıcında özel ve kamu bankaları dahil olmak üzere 7 bankada faiz güncellemesi yapıldı. Bankaların yeni hafta itibariyle uyguladığı faiz oranları şu şekilde belirlendi:

Vakıfbank; ihtiyaç kredisi %1,42 konut kredisi %1,32 ve taşıt kredisi %1,34

Halkbank; ihtiyaç kredisi %1,54 konut kredisi %1,38 ve taşıt kredisi %1,54

Ziraat Bankası; ihtiyaç kredisi %1,54 konut kredisi %1,37 ve taşıt kredisi %1,54

Akbank; ihtiyaç kredisi %1,91 konut kredisi %1,34 ve taşıt kredisi %1,43

TEB; ihtiyaç kredisi %1,45 konut kredisi %1,38 ve taşıt kredisi %1,49

Yapı Kredi; ihtiyaç kredisi %2,21 konut kredisi %1,39 ve taşıt kredisi %1,43

ING Bank; ihtiyaç kredisi %1,44 konut kredisi %1,39 ve taşıt kredisi %1,59

İş Bankası; ihtiyaç kredisi %1,50 konut kredisi %1,40 ve taşıt kredisi %1,45

EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA HANGİSİ?

Mart ayı itibariyle uygulanan faiz oranları değişti. Yeni değişiklikle birlikte en uygun kredi veren banka sıralaması da el değiştirdi. Yeni bir araç almayı düşünen, ev sahibi olmak isteyen veya acil nakit ihtiyacı olanlar için 2021 Mart ayında liste şu şekilde;

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız için en cazip koşulları sunan banka QNB Finansbank oldu. Tüketici kredisi kapsamında vatandaşlarımıza en yüksek 75 bin TL limit, 36 ay vade ve %1,39 faiz oranı sunulmaktadır.

75 bin liralık örnek hesaplama işlemi için; 36 ay vadeli kullanımda aylık taksit tutarınız 2.787,88 TL ve geri ödenecek toplam tutar 100.363,71 TL şeklinde belirlenmiştir.

Taşıt kredisi kullanmak isteyenler için müjdeli haber Vakıfbank’tan geldi. Kamu bankası yeni hafta itibariyle taşıt kredisi faiz oranlarını %1,34’e çekti.

Örneğin 100 bin lira ikinci el taşıt kredisi kullanmanız durumunda aylık taksit ödemeniz 3.005 TL ve geri ödenecek miktar 144.771 şeklinde belirlenmiştir. Hesaplama işlemi 48 ay vade üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Konut kredisi kullanmak isteyenler için adres yine Vakıfbank. Banka, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza %1,32 faiz oranı sunmaktadır. Bu oranla birlikte en uygun konut kredisi sunan banka Vakıfbank olmuş durumda.