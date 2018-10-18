Yatırımcılar Zuckerberg’i yönetim kurulu başkanlığından almak istiyor

Sibel Deniz / İstanbul, 18 Ekim () – Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un büyük yatırımcılarından dördü, bu sene çıkan görevi kötüye kullanma skandallarının ardından Mark Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığından alınması için ortak bir hissedar önergesi sundu.

Illinois, Rhode Island ve Pensilvanya’dan mali işler sorumluları ve New York Şehir Denetçisi Scott Stringer önergeyi ortak hazırladı.

Stringer bir ifadesinde “İtibarımızı, mevzuatımızı ve demokrasimize dolayısıyla şirketimize sorun teşkil eden gerçek riskleri ele alırken, Facebook yönetim kurulunun ciddi bir kararlılık göstermesine ihtiyacımız var. Facebook’u bu karmaşadan çıkarmak ve Amerikan halkı ve yatırımcılarla aynı güveni tekrardan kurmak için bağımsız bir yönetim kurulu başkanının olması bir gerekliliktir” dedi.

Sunulan bu önerge büyük ölçüde temsili olma özelliği taşıyor çünkü Zuckerberg yönetim kurulu üzerindeki tüm kontrolü elinde tutuyor.

Facebook yetkililerinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.