Yaşlılara Yapılan Devlet Yardımı Ödemeleri 2.409 Liraya Çıkartıldı

Sosyal devlet anlayışıyla devlet tarafından yapılan destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan maddi yardımlar için bu yıl bütçe arttırma kararı verildi. Bakanlık yaşlılar, dar gelirli aileler, ihtiyaç sahibi kişiler, yetim çocuklar gibi toplumun birçok kesminden ihtiyaç sahibi kişilere maddi yardım yapmaktadır. 2021 yılında güncellenen rakamlarla birlikte yaşlı vatandaşlarımıza da 2409 liraya varan maddi yardım ödemesi yapılıyor.

YAŞLILARA DEVLET DESTEĞİ

2021 yılında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yararlanabildiği iki destek ödemesinin miktarları arttırıldı. Geçtiğimiz yıl 711,50 TL olan 65 yaş aylığı ödemeleri bu yıl 864.89 liraya çıkartıldı. Engelli vatandaşlarımızın ödemeleri ise 851.95 liradan 1035.63 liraya çıkartıldı. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, aylık geliri muhtaçlık sınırı altında olan ve 65 yaşını dolduran tüm vatandaşlarımız bu yardım ödemesinden faydalanbilir. Başvuru sonrasında ilk ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılırken devam eden ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.

65 yaş üzeri vatandaşlarımızın devletten maddi yardım alabileceği bir destek ödemesi de evde bakım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 1.460 TL olan bu yardım 2021 yılı itibariyle 1.544,60 TL'ye çıkarıldı. 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın evde bakım yardımı alma hakları da bulunmaktadır. İki yardımın toplamı olarak devletten aylık 2.409 lira maddi destek ödemesi alabilirsiniz. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız başvurularının kabul edilmesi durumunda ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.

Hali hazırda evde bakım yardımı alan vatandaşlarımız ise Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyorlar. İlgili destek ödemeleri her ilde farklı tarihlerde ödenmektedir. Genel olarak ödeme yapılan tarihler ise ayın 15'idir. Sizlerde bu yardımlardan faydalanıyorsanız e-devlet platformuna giriş yaparak arama bölümüne evde bakım yardımı ödeme bilgileri sorgulama yazarak, ödeme durumunuz hakkında en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Öte yandan SMS ile sorgulama yapmak isteyenlerde BAKIYE yazara 4747'ye mesaj atarak ödeme durumunu sorgulayabilirler.