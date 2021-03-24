Yaşlılara 6 Ayrı Destek Müjdesi Geldi! 763 Lira Destek ve 1657 Lira İkinci Bir Destek Var

Birçok yaşlımız devletin verdiği desteklerden yararlanıyor. Fakat hala desteği almaya hak kazanmış olan yaşlılarımız da başvuru yapmadığı için haklarından yararlanamıyor. İşte devlet tarafından yaşlılarımıza verilen yardımlar ve başvuru adımları.

65 YAŞ AYLIĞI

Yaşlılarımıza yönelik son zamanlarda birçok hak getirildi ve düzenlemeler yapıldı. Yaşlılarımızın hayatlarını en kolaylaştıran ödeneklerden biri de yaşlılık aylığı oldu. Muhtaç vatandaşlarımızın koruyan bu aylık sayesinde yaşlı vatandaşlarımıza bir gelir kapısı açıldı.

65 yaş aylığı geliri olmayan vatandaşlarımıza verilmektedir. Asgari ücrete endeksli olan aylık 2021 yılı itibariyle 711 liradan, 864 Türk lirasına yükseltilmiştir.

SGK ve bakanlıklar tarafından 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için aranan koşullar;

Sosyal güvence olmaması

T.C vatandaşı olmak

Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

65 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılarımıza yönelik ilk ödeme ise T.C ziraat bankası şubeleri tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir ziraat bankasından alacakları ilk ödeme sonrasında yaşlılarımız ödemelerin devamını PTT şubelerinden alabilirler.

65 yaş aylığı ise vatandaşlarımıza 3 aylık ödemeler şeklinde yapılmaktadır. Vatandaşlar ödemelerini mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde alırlar.

ULAŞIM HAKKI

Devletimiz tarafından yaşlılarımıza yönelik yapılan bir diğer yardımda ücretsiz seyahat uygulaması oldu. 65 yaş üstünü dolduran her vatandaşımıza ülkenin her yerinde geçerli olacak şekilde ücretsiz seyahat hakkı veriliyor. Böylece yaşlılarımız hastane ya da herhangi bir işleri için ulaşım sıkıntısı çekmiyor.

ÜCRETSİZ BAKIM DESTEĞİ

Bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılarımız kaderlerine terk edilmiyor. Muhtaç duruma düşen vatandaşlarımıza yine devlet sahip çıkıyor. Muhtaç ve yaşlı durumdaki vatandaşlar için devlet bünyesinde özel huzurevi ve bakım evleri bulunmakta. Burada vatandaşlarımız ücretsiz olarak kalabiliyorlar.

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın bakımıyla ilgilenen aile üyesine de aynı zaman bakım aylığı verilerek hem aileye hem yaşlıya maddi destek sağlanıyor. Eğer hanede kişi başı düşen gelir asgari ücretinin 2/3’lük kısmında düşükse Aile Bakanlığı’ndan bu destek alınabilir. Evde bakım aylığı almak için Aile Bakanlığı’na internet üzerinden, müdürlüklere bizzat ya da e-devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün. Aranan koşullar ise şu şekilde;

Yaşlının ya da engellinin engel durumunun P üzeri olması

Gelir koşuluna uymak

Bakıma muhtaç olmak

Evde bakım desteği 2021 yılı ile birlikte 1657 liraya yükseltildi.

EVE MAAŞ HİZMETİ

Eğer yaşlı vatandaşlarımız sağlık durumları nedeniyle maaşlarını almaya gidemiyorlarsa devlete başvuru yapmaları yeterli. SGK’ya yapılan başvuru sonucunda yaşlılar PTT ya da banka ayrımı olmaksızın maaş aylıklarını evlerine isteyebiliyor.

YADES UYGULAMALARI

Yaştı Destek Programı, YADES Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan bir projedir. 65 yaş üstü vatandaşların korunmasını, desteklenmesini sağlamak için yapılan uygulama geniş çaplı olarak devam ediyor. YADES desteği ile şimdiye kadar 66 bin 726 yaşlıya hizmet götürüldü.

Yaşlılara sağlık, moral ve psikolojik alanda destek sağlayan uygulama salgın döneminde de devam ediyor.