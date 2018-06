YASED: Uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikalar en önemli öncelik olmalı

Ahmet Erdem / İstanbul, 25 Haziran () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, seçimlerin ardından, "uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikaların en önemli öncelik olması, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemli" olduğunu vurguladı.

Erdem, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada, 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve 27. Dönem milletvekillerini kutladı.

Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası yatırımcı şirketlerin en önemli temsilcisi olan YASED Başkanı Ahmet Erdem, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarihi bir katılım oranıyla, 13. Cumhurbaşkanını ve 27'nci Dönem Milletvekillerini seçtiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“YASED olarak temennimiz Türkiye’nin refah içinde yarınlara ulaşmasıdır. Bugünden itibaren, uzun ve meşakkatli çabalarla oluşturulan sürdürülebilir yatırım akışının ve her alanda küresel rekabet gücümüzün artırılması için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz gerekmektedir.”

“Bu nedenle ülkemizin ihracat hacminin arttırılmasında, bölgesel bir yatırım merkezi olarak konumlandırılmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinde çok önemli bir katkıya sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikaların en önemli öncelik olması, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemlidir.”

“YASED olarak, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazır olduğumuzu ve uluslararası yatırımcılar olarak, ülkemizin potansiyeline olan inanç ve desteğimizin tam olduğunu iletirim” dedi.