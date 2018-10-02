Yapılandırmada ilk taksit ödemesi 15 Ekim'e uzatıldı

İstanbul, 2 Ekim () - Vergi ve cezaların yeniden yapılandırılması kapsamında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, vergi ve cezalar için getirilen yeniden...

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi 15 Ekim'e uzatıldı

İstanbul, 2 Ekim () - Vergi ve cezaların yeniden yapılandırılması kapsamında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, vergi ve cezalar için getirilen yeniden yapılandırma kapsamında 1 Ekim'de sona eren ilk taksit ödeme süresi, 15 Ekim'e uzatıldı.

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