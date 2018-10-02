Yapılandırmada ilk taksit ödemesi 15 Ekim'e uzatıldı

İstanbul, 2 Ekim () - Vergi ve cezaların yeniden yapılandırılması kapsamında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, vergi ve cezalar için getirilen yeniden...