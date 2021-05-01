Yapı Kredi ve Şekerbank Ramazan Bayramı’na Özel Fırsat Kredilerini Duyurdu

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı kararı ile açıklanan tam kapanma Türkiye’de ilk kez başlatıldı. 17 gün sürecek bu tam kapanma boyunca da ise birçok vatandaşımız çalışamayacak. Vatandaşlar da bayram öncesi ihtiyaçları için kredilere yöneldi. Ramazan Bayramı’nın da geldiği bu günlerde ise bankalardan art arda yeni fırsatlar açıklanıyor. Özel bankalardan ikisi de vatandaşlarımız için bayram kampanyalarını açıklandı. Ramazan Bayramı öncesi kampanyalı ihtiyaç kredileri haberimizde.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bankalar da teker teker fırsatlarını duyurmaya başladı. Yapı Kredi ve Şekerbank’ta bayram öncesi kampanyalarını duyuran iki banka. Vatandaşlarımız bankaların ihtiyaç kredilerine ise internet sitelerinden ya da mobil şubeden kolaylıkla başvurabilirler. Böylece bu tam kapanma günlerinde evlerinden de çıkmak zorunda değiller.

GÜNLÜK 14 LİRADAN BAŞLAYAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ FIRSATLARI

Salgın döneminden en çok mağdur olan kesimlerden biri de şüphesiz emekli vatandaşlar oldu. Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle emekli vatandaşlar oldukça zorlandı. Hem artan sağlık masrafları hem de gıda derken birçok emekli vatandaşımız kredi talebinde bulundu. Şekerbank’ta emekli vatandaşlarımıza özel kredi fırsatı sunuyor. Emeklilerimiz günlük 14 liradan başlayan taksitlerle ihtiyaç kredisi alabilirler!

Emekli maaşını Şekerbank’tan alan emekli vatandaşlarımıza banka 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlıyor. Kredi tahsis ücreti de almıyor. 36 aya kadar vadelerle de vatandaşlarımız ödemelerini kolayca geri ödeyebiliyorlar.

10 bin lira finansman desteği 36 ay vade seçeneğiyle alındığında vatandaşlarımızın aylık ödemesi 425 lira günlük ödemesi de sadece 14 liraya denk gelmekte.

Aynı zamanda Şekerbank Ödemesi Kolay Kredi fırsatıyla emekli olmayan vatandaşlara da destek çıkıyor. Banka aylık %2,09 kredi faiz oranı sunuyor. Banka 36 ay vade imkânın yanında bu sefer vatandaşlara aynı zamanda 3 ay ödemesiz dönemde veriyor.

3 AYA KADAR ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI

Vatandaşlarımıza bayram öncesinde özel bir kredi fırsatı daha Yapı Kredi bankasından geldi. Banka bayram öncesinde vatandaşlarımıza üç ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor. Yapı Kredi sayesinde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını ertelemeden ödemelerini erteleyebilirler! Üstelik vatandaşlarımız şimdi aldıkları kredi temmuz dönemine kadar ödemeye başlamıyorlar.

Banka vatandaşlarımıza 36 aya varan vade imkânı sunuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız geri ödeme de mağdur olmaması için gelir durumlarına göre ön onaylı limitler sunmakta. Vatandaşlarımızın gelirleri yetersiz kalırsa banka teminat ya da ipotek karşılığında da vatandaşlarımıza yüksek meblağlı krediler sunmakta. Aynı zamanda vatandaşlar Yapı Kredi’nin ihtiyaç kredisi altında uygun koşullarda tüm borçlarını da kapatabilir ve tek çatı altında toplayabilirler.

SMS ile kredi başvurusu için vatandaşlarımız “Bireysel T.C Kimlik Numaraları Aylık Gelir” yazıp 4411 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımız 444 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerinden de ihtiyaç kredisi talep edebilirler. Vatandaşlarımızın Yapı Kredi ATM’lerinden de kredi çekme imkânı bulunmakta.

Banka vatandaşlarımıza kredilerde aylık %1,89 faiz oranı veriyor. Buna göre 100 bin lira için vatandaşlarımız aylık ödemeleri 4 bin 94 lira oluyor. 36 ay sonu vade ödemesi de 147 bin 388 lira etmekte.

Vatandaşlarımız Yapı Kredi’nin internet şubesi, mobil şubesi, ATM’leri ve çağrı merkezinden şubeye gitmeden kolayca kredi çekebilirler. Böylece Tam kapanma süreci boyunca kredi çekmek için bile olsa bankaya gitmek zorunda kalmazlar.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 20:12