Yapı Kredi'den 2018’de ekonomiye 306.3 milyar lira kaynak

İstanbul, 4 Şubat () - Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı.

Açıklamaya göre, toplam nakdi kredilerini yüzde 10’luk büyümeyle 220.5 milyar liraya yükselten Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik oranı, Ocak ayında gerçekleştirilen sermaye benzeri kredi etkisi dahil edildiğinde, konsolide bazda 229 baz puan artışla yüzde 15.7 seviyesine çıktı.

Toplam mevduat hacmi yüzde 21 artış ile 210.3 milyar liraya ulaşan bankanın konsolide aktif büyüklüğü yüzde 18 artış ile 373.4 milyar liraya yükseldi.

Yapı Kredi böylelikle Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası konumuna ulaştı. Yapı Kredi’nin Türk lirası cinsinden toplam kredilerde özel bankalar içerisinde 40 baz puan pazar payı kazandığı dönemde toplam müşteri mevduatında da pazar payı 51 baz puan artışla yüzde 15.9'a, bireysel vadeli mevduatta pazar payı 90 baz puanla artışla yüzde 13.3’e ulaştı. Bankanın net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 29’luk bir yükselişle 4 milyar 668 milyon lira oldu.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Bankanın 75. yılını kutlayacağı 2019 yılına güçlü bir performansla başladıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“2018 yılında ana hissedarlarımızdan aldığımız destek ve ülkemize duyduğumuz sonsuz güvenle sermaye ve bilanço yapımızı daha da güçlendirirken, ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam ettik. “Sahip olduğumuz deneyim ve kaliteli insan kaynağımız ile müşterilerimizi ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışıyla odakta tutarak, insana ve teknolojiye yatırım yapmayı da sürdürdük.

“Ülkemize, ekonomimize ve topluma daha fazla değer katabilmek adına oluşturduğumuz ve Mayıs ayında duyurduğumuz 2020 vizyonumuz doğrultusunda, hem bankamızın geleceğini daha iddialı ve emin adımlarla şekillendirmeye hem de piyasaya olan desteğimizi güçlendirmeye odaklandık. “Bilançomuzu, sermaye de dahil olmak üzere daha kuvvetli bir hale getirmek için ilk olarak ödenmiş sermayemizi, hissedarlarımızın katılımıyla Haziran ayında bedelli pay ihracı ile 4.1 milyar lira artırdık. “Böylelikle son on yılın en büyük bedelli sermaye artırımını başarılı bir şekilde tamamladık. Planımızın devamı olarak da Ocak 2019’da 650 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ihracında bulunduk.

“Bu işlemle, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasını gerçekleştirmiş olduk.

“Böylece, sermaye güçlendirme planımız doğrultusunda toplam 1.65 milyar dolar tutarındaki bu iki önemli işlemi başarıyla tamamladık.

“Nakdi kredilerimizi yüzde 10 artışla 220.5 milyar liraya çıkardığımız 2018 yılında, özel bankalar arasında Türk Lirası cinsinden nakdi kredilerde pazar payımızda 40 baz puan artış gerçekleştirdik. 2018 yılında, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız 8.5 milyar lira tutarındaki kredi ile KGF özelinde kullandırılan kredilerde yüzde 12 pazar payına ulaştık.

“Diğer taraftan Nefes Kredisi Programı ve KOBİ Değer Kredisi’nde öncü bir rol oynayarak piyasaya olan desteğimizi güçlendirdik. 2018 yılında sağladığımız toplam 2.6 milyar dolar sendikasyon kredisi ile müşterilerimize destek olmaya devam ettik.

“Özellikle yılın ikinci yarısında, 13 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi sağladık. Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali yapısı ile saygın itibarı sayesinde bu kaynakları ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Teknolojiyi insan hayatına somut bir değer katmak için kullanıyoruz. Sadece son iki senede Yapı Kredi Mobil üzerinden müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, bankacılığın ise sınırlarını genişleten 35 farklı yenilikçi fonksiyonu hayata geçirdik.

“Diğer yandan şubelerimizde de süreçlerimizi dijitalleştirmeyi ve dönüştürmeyi sürdürdük. Dijitalleşme konusunda bugüne kadar elde ettiğimiz rakamlar da anlayışımızı tescil eder nitelikte.

“Son bir yılda müşteri sayımızı dijital bankacılıkta yüzde 26, mobilde ise yüzde 31 artırdık.

“2018 yılında Worldcard ile hem alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde liderliğimizi sürdürdük.

“27.9 milyar lira tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 20.5 pazar payına, 11.8 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17.8 pazar payına ulaştık.

“Yapı Kredi Worldcard son olarak The Nilson Report’un Kasım 2018 Raporu’na göre Türkiye ve Kıta Avrupası’nın bir numaralı kredi kartı markası oldu.

“Yapı Kredi olarak belirlediğimiz vizyon doğrultusunda sağlam ve emin adımlarla yol almaya ve 75. yılımızı kutlayacağımız 2019 yılında da ülkemiz ekonomisine ve insanımıza değer katmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)