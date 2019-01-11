Yalova’daki arıtma tesisi güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretecek

YALOVA Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), Türkiye’de ilk kez uygulanan sistemle güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretme projesinin temelini attı. 5 milyon 700 bin liraya mal olacak proje kapsamında arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 300 güneş paneli yerleştirilecek.Yalova’nın bütün evsel atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirmişti. Projede son aşamaya gelinince, temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje kapsamında arıtma havuzlarının üzerine güneş panelleri yerleştirilecek ve böylece YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerjisini buradan temin etmiş olacak. YASKİ bahçesinde düzenlenen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer ile birliğe üye belediyelerin başkanları, kurum müdürleri ve personel katıldı.Santralin kurulumunu yapacak olan YP Enerji Firması Genel Müdürü Levent Yıldız, burada konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Arıtma havuzlarının üzerine güneş panelleri yerleştireceklerini söyleyen Yıldız, “Dünya’daki ikinci, Türkiye’de ise ilk defa kurulacak. Havuz üstü güneş enerjisi üretim tesisi olacak. Biz de YP Enerji olarak bu işin takibini üstlenmiş durumdayız. Bu yüzden de gurur duyuyoruz. Türkiye’de arazi, çatı üzerine kurulmuş güneş enerjisi santralleri yapılmaya devam ediyor ama bunun gibi sıra dışı projeler de hayata yavaş yavaş geçiyor çünkü daha değerlendirebileceğimiz birçok güneş enerji santrali potansiyeline sahibiz” diye konuştu.YASKİ Birlik Başkanı Ahmet Özsümer ise “YASKİ olarak 5’inci projemizi hayata geçiriyoruz. Bugün yine burada toplanmamıza vesile olan 5’inci projemizin temelini atıyoruz. Bizimkisi Dünya’nın en büyüğü olacak. Bizden sonra Amerika geliyor. Biz onun da 4 katı büyüğüyüz. Biz 90 gün sonra inşallah buradan start vermek istiyoruz. Bu proje yapılırken emeği geçen insanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.Yapılan konuşmaların ardından güneş enerjisi santralinin temeli Vali Erol, Başkan Salman, Başkan Özsümer ve protokol üyeleri projesi startını veren butonlara bastı.

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