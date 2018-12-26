Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrükle tarife kontenjanı

İstanbul, 26 Aralık () - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30 Haziran 2019 tarihine kadar 300 bin ton tarife kontenjanı açıldı. İthalatta gümrük vergisi sıfır olacak.