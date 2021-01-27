Yağ üreticileri: Zama bakmayın, önemli olan marketlerde yağ bulabilmek!

Ayçiçek yağına yapılan zamlar vatandaşların cebini yakmaya devam ederken, sosyal medya platformlarında da bu durumdan esprili bir dille yakınılıyor. Vatandaşlar, ayçiçek yağı satın almanın artık lüks haline geldiğini dile getiriyorlar. Marketlerde ayçiçek yağına neredeyse her ay düzenli olarak zam getiriliyor.

75 TL'ye kadar çıktı

2020 senesinin ilk çeyreğinde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 25 TL idi. Vatandaşlar şimdi 5 litrelik ayçiçeği alabilmek için 75 TL ödemek zorundalar. Ayçiçek yağına yapılan zamlar yeterli görülmemiş olacak ki 2021 senesinde fiyatların yüzde 20 oranında artış göstereceği öngörülüyor.

"Fiyatlar o kadar önemli değil"

Ayçiçek yağına getirilen zamlara ilişkin açıklamada bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Büyükhelvacıgil, önemli olanın vatandaşların marketlerde ayçiçek yağı bulabilmeleri olduğunu ifade ederek, fiyatların ise ikinci derecede önem taşıdığını belirtti. Büyükhelvacıgil, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) ve Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların ayçiçek yağını bulamadığını kaydederek, Türkiye'de yaşayan insanların ise söz konusu ürüne marketlerde rahatlıkla erişebildiklerini ve istedikleri zaman satın alabildiklerini aktardı.

"5 litrelik ayçiçek yağı 59 TL"

5 litrelik ayçiçek yağının marketlerde 75 TL'ye değil 59 TL'ye satıldığını ifade eden Büyükhelvacıgil, marketlerin giriş fiyatları doğrultusunda tüketiciye yansıyan fiyatların da farklılık gösterebileceğini söyledi. Büyükhelvacıgil, şeker, un ve yağ gibi temel gıda ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan süreçte en makul olanaklarla sunulduğunu ifade ederek, marketlerin en az kârı şeker, un ve yağdan elde ettiklerini belirtti.

Dünyanın oldukça değişik bir süreç yaşadığına dikkat çeken Büyükhelvacıgil, ülkelerin öncelikli olarak kendi vatandaşlarının gereksinimlerini karşıladıklarını ifade etti. Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin ayçiçeğin ithalatına kolaylık getirmek için vergilerde çeşitli düzenlemeler yaptığını söyledi. Türkiye'de çok sayıda baraj yapıldığını hatırlayan Büyükhelvacıgil, şehir hastanelerinin koronavirüs sürecinde önemli bir fayda sağlaması gibi söz konusu barajların da sulamaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaş zor durumda

Büyükhelvacıgil, yaptığı bu açıklamalarla özetle "Zamı boşverin, bulduğunuza şükredin." demek istiyor. Fakat vatandaşların ayçiçek yağını bulduktan sonra satın alabilmeleri gerekiyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin 5 litrelik ayçiçek yağına 75 TL vermesi ne kadar mümkün görünüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde gerçekleşen fahiş fiyat artışının çözüme kavuşturulacağını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra ayçiçek yağındaki fahiş fiyat artışına müdahalede bulunulup bulunulmadığını hep birlikte göreceğiz. Vatandaşların ayçiçek yağını evlerine törenle getirdiği günler sona erecek mi?

TikTok'tan yapılan paylaşımda bir vatandaşın ayçiçek yağını eve törenle getirdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. CHP Mersin Milletvekili Antmen, söz konusu paylaşıma ilişkin yaptığı açıklamada, ayçiçek yağına 4 ay içerisinde yüzde 60'lık bir zam uygulandığını belirterek, söz konusu ürünün evlere artık törenlerle girdiğini ifade etmişti.

Gıda Komitesi toplanacak

Gıda Komitesi, temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek tedbirleri tartışmak üzere toplanacak. Toplantıda maliyetlerin azaltılmasına ilişkin çözüm önerileri de değerlendirilecek. Yumurta, ayçiçek yağı, bebek maması ve zeytinyağı gibi ürünlere uygulanan fahiş fiyat artışına karşı harekete geçilecek.