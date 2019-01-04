Yabancı yatırımcının hisse ve DİBS portföyü 476.9 milyon dolar azaldı

İstanbul, 4 Ocak () - Yurtdışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 476.9 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 28 Aralık ile biten haftada 470.9 milyon dolar, hisse portföyü de 6 milyon dolar azaldı.