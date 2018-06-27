Xi Jinping'den “topyekün bir ticaret savaşı”na hazırlık talimatı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – ABD ve Çin arasında giderek sertleşen ticaret savaşı söylemleri ve korumacı ekonomik politikaların ardından, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kabinesine “topyekün bir ticaret savaşı” için hazırlanmaları talimatı verdi.

SGH Macro Advisors makro araştırmalar şirketinin bir araştırma notuna dayandırılan habere göre Xi, Çin’in en yüksek karar verici otoritesi olan kabinenin son toplantısında, ABD ve Çin ilişkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Çinli yetkililer ABD’nin 6 Temmuz itibariyle 34 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getireceğinin kaçınılmaz olduğuna kanaat etti ve kendileri de aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Rapora göre Çin Merkez Bankası (PBOC) ise ABD tahvil alımlarını artırmamaya hazır hatta alımlarında kesintiye gidebilir.

Çin elinde en fazla ABD tahvili bulunduran ekonomilerden ve yatırımcılar Çin’in ABD tahvillerini elden çıkarmasının olabilecek etkilrinden endişeli.