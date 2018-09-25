WTO/Azevedo: Ticari gerilimler küresel büyümeyi tehdit ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül () – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Roberto Azevedo, olası bir ticaret savaşının küresel büyüme üzerinde ciddi etkileri olacağını ve bu senaryoda kazananın olmayacağını söyledi.

Almanya başkenti Berlin’de Çin ve ABD arasındaki artan ticari gerilimlere ilişkin bir etkinlikte konuşan Azevedo, şöyle konuştu:

“Uyarı ışıkları yanıyor. Artan gerilimler istikrar, istihdam ve bugün gördüğümüz küresel büyüme için büyük bir tehdit oluşturuyor.”