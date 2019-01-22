WSJ: Foxconn iPhone üretimini Hindistan’a taşımayı planlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – ABD merkezli Apple’ın en büyük elektronik parça sağlayıcısı Tayvan merkezli elektronik şirketi Foxconn, Apple’ın iPhone akıllı telefon üretimini Çin’den Hindistan’a taşımayı planlıyor.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre şirket, operasyonlarını Çin’den Hindistan’a taşımayı değerlendirirken, Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Terry Gou’nun görüşmeler için gelecek hafta Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Düşük kaliteli akıllı telefon üretimini şu an Hindistan’da yapan Apple ortak şirketi Winston Corp., iPhone SE ve 6S modellerinin üretimini iki yıl önce Güneydoğu Asya ülkesine taşımıştı. Haberde, ek olarak, Apple’ın üst kalite iPhone model üretimini de Hindistan’a taşımayı değerlendirdiği belirtilirken, Apple Hindistan sözcüsü söz konusu durumla ilgili yorum yapmayı reddetti. Foxconn’dan yapılan açıklamada ise, şirketin ürünleri ve müşterileri hakkında yorum yapamayacağı vurgulandı.

Gelişmelerin ardından açılış öncesi Apple hisseleri yüzde 0.91 düştü.

