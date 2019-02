WIN EURASIA’da geleceğin fabrikaları için yeni sistemler tanıtılacak

İstanbul, 12 Şubat () – Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen WIN EURASIA fuarı, MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD, MAİB gibi kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen WIN EURASIA fuarında geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem 14 – 17 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak.

“Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla en yeni teknolojilerin görücüye çıkacağı fuar Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, IES EURASIA ve CeMAT EURASIA katılımcı ve ziyaretçilerini Endüstri 4.0 konsepti altında tek çatı altında bir araya getirecek.

WIN EURASIA 2019’u Türkiye sanayicisinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdıklarını ve fuarın Türkiye sanayisinin uluslararası alanda gücünü göstermesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Türkiye ihracatçı KOBİ’lerin hızlı ve çözüm odaklı üretim anlayışıyla, uluslararası ticarette yıldızı parlayan bir ülke. WIN EURASIA ile yerli ve milli firmalara, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika’ya kadar geniş bir katılımcı ile buluşacakları önemli bir platform sunuyoruz. Yurtiçinde yerli ürün kullanımını destekleyici etkinliklerin yanı sıra, Türk markalarını B2B görüşmeleriyle açılmak istedikleri hedef pazarlarla buluşturacağız. Sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinin de büyük desteğiyle Türkiye sanayisine daha fazla katma değer ve işbirliği sağlayacak bir fuara imza atacağız”.

Endüstri 4.0 Festival Alanı, Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 konseptli Canlı Üretim Hattına (Smart 4.0 Manufacturing Line) ev sahipliği yapacak. “Canlı Üretim Hattı” için ayrılan alanda Türkiye’nin ilk ‘karanlık fabrikası’ inşa edilecek. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlı üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan “Canlı Üretim Hattı”nda katılımcı ve ziyaretçiler, sanayinin yeniden şekillenmesine yön veren teknolojileri yakından görebilecek.

Türkiye’nin makine sektörü hakkında bilgi veren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, konuşmasında makine sektörünün gücü ile ülkelerin gücü arasında paralellik bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin makinelerinin rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu aktaran Karavelioğlu şunları söyledi:

“Türkiye’nin makinecileri olarak az enerji sarf eden ama verimliliği yüksek olan makineler ihraç ediyoruz. Bunları yapan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Türkiye'nin makineciliği her sene yüzde 15 artışla ihracatını 17 milyar dolara taşıdı. Bizim ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye'de 600'e yakın yabancı makine imalatçısı var. Bunların ortalama yatırım büyüklüğü 1.5 milyon dolar."

Türkiye’nin rekabetçi, fiyat ve performans açısından iyi makineler ürettiğini dile getiren Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, Türkiye'nin ciddi bir makine ihracatçısı olduğunu ve Türkiye'de çok önemli firmaların bulunduğunu belirtti. Özkayan, "Çok iyi makine üretip ihracat yapabilen teknolojiyi üst seviyeye çıkarmış Almanya ve Amerika ile rekabet edebilen firmalarımız var. WIN EURASIA Fuarı'nda çok iyi bir sinerji ortaya koyuluyor" dedi.

Sanayide dijital dönüşüm çağının eşiğinde olduklarını söyleyen Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı; ise “Hiçbir zaman makineler insanların yerini alamayacak ama fiziksel olarak çalışacağımız işlerde insanın yerini alır. Fuarda bunun ilk adımlarını göreceğiz. Robotlardan kendi başına çalışan makinelere kadar her şey fuarda sergilenecek.”

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Semih Kumbasar, “Şu anda akışkan güç sistemlerine uzaktan müdahale edebilir, uzaktan arızaları çözebilir durumdayız. Makinelerin arızasını önden haber verebilecek teknolojiye ise çok yakınız.”

Türkiye olarak çok iyi makineler üretip, yazılımlar hazırladıklarını aktaran Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, fuarda bütün bu makinelere can veren enerji sistemlerinin en son ve güvenilir uygulamalarının sergileneceğini belirtti.

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, makinen sektörünün ihracat hedeflerinin çok büyük olduğunu, dernek olarak hem bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaya hem de makinelerin Avrupa Birliği standartlarında üretilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

“Sanayide Dijital Dönüşüm”, “Ekonomi, Bilim, Gelecek ve Siz”, "Self Service Industry 4.0", "Bilişim Teknolojilerinin Endüstriye Entegrasyonu: Sanayi 4.0", "Üretimde Dijital Dönüşüm", "Otonom Mobil Robotlar ve Lojistik 4.0", "Akıllı Üretim Teknolojileri-Dijital Fabrikalar", "Fabrikalarda IIoT Altyapıları ve Yapay Zeka" ve "WIN Eurasia Dijital Dönüşüm Sohbetleri" fuarın en dikkat çeken ve merakla beklenen konferans başlıkları. WIN EURASIA bünyesinde dört gün boyunca birbirinden farklı konu ve konukların yer alacağı yedi farklı konferans ve panel düzenlenecek. (Fotoğraflı)