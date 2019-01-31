WGC: Küresel altın talebi 2018 yılında yüzde 4.0 yükseldi

İstanbul, 31 Ocak () - Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarından gelen rekor taleplere bağlı olarak, küresel altın talebinin 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.0 yükseldiğini açıkladı.

WGC verilerine göre, küresel altın talebi 2017 yılındaki 4 bin 159.9 tondan 4bin 345.1 tona yükseldi. Altın talebinde son beş yılın ortalaması ise 4 bin 347.5 ton düzeyindeydi.

Buna göre, 2018 yılında merkez bankalarının altın rezervleri 651.5 ton arttı. WGC bu artışı, Bretton Woods Para Sistemi'nin sona erdirildiği 1971 yılından bu yana "kayıtlara geçen en yüksek artış" olarak nitelendirdi.

Küresel altın arzı ise 2018 yılında 3bin 364.9 tonu madenden üretim olmak üzere, toplam 4 bin 490.2 ton olarak gerçeklekti.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına altın girişi, 2018 yılının tamamında 2017 yılına göre yüzde 67 azalarak 68.9 tona geriledi.

Külçe ve sikke olarak altına yatırımın yüzde 4.0 artışla 1,090.2 tona çıktığı 2018 yılında, mücevher olarak altın talebi 2 bin 200 ton düzeyindeydi. Teknolojide kumllanılan altın miktarı da 2018'de 334.6 ton olarak belirlendi.