WEF/Davos: Kripto para ve blockchain bu yıl geri planda kaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yapılan öngörüler, yeni teknolojik ve küresel gelişmelerin kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerini geride bıraktığını gösterdi.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, ABD hükümetinin hala kapalı olması, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olan Brexit belirsizliği, Fransa’da Kasım 2018’de başlayan ve hala etkilerini sürdüren sarı yelekliler eylemi gibi gelişmelere paralel olarak ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirveye katılamayacaklarını duyurmuştu.

Küresel gelişmelerin yanında küresel ekonomik büyüme endişeleri de söz konusu zirvenin gündeminde yer alırken, kripto para birimleri ve blockchain teknolojileri, bu yıl geri planda kaldı.

Birleşik Krallık Merkez Bankası Baş Danışmanı Huw van Steenis’in Salı günü başlayan zirvenin ilk gününde kripto para birimlerinin temel finansal testlerde başarısız olduklarını söylemesinin ardından, yatırım şirketi BCG Digital Ventures kurucusu Jeff Schumacher, Bitcoin değerinin sıfıra ineceğini belirtti ve “Harika bir teknoloji fakat hiçbir temeli yok” dedi.

ABD-Çin ticari gerilimleri ve belirsiz Brexit süreci gibi gelişmelere paralel olarak Davos zirvesinde genel bir endişeli hava olduğunu söyleyen merkezsizleşmiş nesnelerin interneti ağı Ambrosus CEO’su Angel Versetti ise kripto para birimlerinin geçen seneye göre daha az dikkat çektiğini söyledi. Çoğu makro eğilimin yalnızca küresel ekonomik büyüme üzerinde değil, politik olarak da çoğu yerde etkili olduğuna dikkat çeken Versetti, “Rusya, Çin, ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Hindistan gibi ülkeler zirveye katılmayacaklarını duyurdu, geçen yıla göre bu yıl her şey daha sakin.

“Geçen yıl herkes kripto para birimleri ve blockchaini konuşuyordu, bu yıl ise neredeyse kimse bu teknolojilerden bahsetmiyor. Zirvedeki çoğu katılımcı kripto para birimleri endüstrisinden, fakat dünyanın yüzde 1.0’inin kripto para birimlerine ilişkin fikir ayrılıkları devam ederken, büyük bankaların kripto para birimlerinin finans dünyasındaki yeri konusundaki şüpheciliği fark edilmeyecek gibi değil.”

