Wall Street açılış öncesi yükseldi, Dow Jones 300 puan arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi artarken, Dow Jones 300 puan yükseldi.

Yatırımcılar, ABD ve Çin yetkililerinin gelecek hafta bir araya gelmelerinin ardından iki ülke arasında olası bir ticaret anlaşmasına varılması konusundaki iyimserliklerini korurken, ayrıca ABD’de açıklanacak olan tarım dışı ücret raporlarına odaklı.

Dow Jones TSİ 14:35’de yüzde 1.34 artışla 300 puan yükselirken, S&P500 yüzde 1.44 ve Nasdaq 100 yüzde 1.93 yükseldi.

Euro TSİ 08:38’de dolar karşısında yüzde 0.14 yükselerek 1,1414 dolardan işlem gördü.

