Wall Street açılış öncesi işlemlerde hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık () – ABD hisse enedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, hafta boyunca seansların keskin iniş ve çıkışlarla dolu geçmesinin etkisiyle temkinli davranmalarıyla, Perşembe gününe göre hafif yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Meadows, ABD hükümetinin geçici olarak kapanmasına ilişkin endişelere işaret ederek, “Bu oldukça uzun sürebilecek bir kapama olabilir” dedi.

Erken işlemlerde, Dow Jones yüzde 0.22, Nasdaq 100 yüzde 0.24 ve S&P 500 yüzde 0.27 yükseldi.