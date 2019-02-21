VW/Diess: ABD'nin ek gümrük vergileri karımıza en büyük tehdit

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Volkswagen CEO’Su Herbert Diess, 2019 yılı için şirketin karının karşısındaki en büyük tehditin ABD’nin olası ek gümrük vergileri olduğunu belirtti.

Financial Times’ın haberine göre, Diess, ABD Ticaret Bakanlığı’nın otomobiller için gümrük vergisinin ihtiyacına işaret eden raporunu ABD Başkanı Donald Trump’a sunmasıyla, durumun yeniden gergin bir hal aldığını açıkladı.

Diess ayrıca, ABDS’nin Avrupa’dan otomobil ithalatına ek gümrük vergileri getirmesi durumunda, Evercore Bankası’nın tahminlerine göre şirketin karını, 2.5 milyar euroya karşılık gelen, yüzde 13 eksilteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü, Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapılmadığı takdirde, Birlik’ten yapılan otomobil ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.