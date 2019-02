Vodafone beşinci kez makineler arası iletişim teknolojisi lideri oldu

İstanbul, 3 Şubat () - ABD merkezli teknoloji araştırma şirketi Gartner, Vodafone Grubu’nu üst üste beşinci kez makineler arası iletişim (M2M) teknolojilerinin lideri ilan etti.

Gartner’in, arka arkaya beşinci yılında Dünya Çapında Makinalar Arası İletişim Hizmetlerinde “Magic Quadrant Lideri” olarak nitelendirdiği Vodafone, liderler kadranında “uygulama becerisi” ve “vizyon bütünlüğü” ile en üst sırada yer aldı.

“Vodafone’un IOT yetenekleri sürekli gelişiyor”

Vodafone’un üst üste beşinci yıl liderler kadranında en üstte yer almasının, şirketin Nesnelerin İnterneti’ndeki (IoT) ilerlemesini desteklediğini belirten Vodafone IoT Direktörü Stefano Gastaut, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu başarı aynı zamanda, düşünce lideri ve yenilikçi bir şirket olarak, pazardaki güçlü konumumuzu da ortaya koyuyor. IoT yeteneklerimizin sürekli gelişmesi ve Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) gibi yeni teknolojileri hayata geçirmemiz, daha fazla müşterimizin IoT’den maksimum faydayı elde etmesini sağlıyor.

“En son yayınlanan Vodafone IoT Barometre Raporu’na göre 2017’de sayıları ikiye katlanan büyük ölçekli projeler ile IoT dünyası daha da genişledi. Şirketlerin yüzde 61’i IoT olmadan dijital dönüşümün imkansız olduğunu kabul ediyor. Yine IOT Barometre raporuna göre, bu teknolojiyi benimseyenlerin yüzde 79'u, IoT'nin önümüzdeki dört yıl içinde ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanıyor.”

“Türkiye’de de IoT odağında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz”

IoT ile hayatın her alanını daha akıllı kılacak teknoloji çözümleri üzerinde çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de şunları söyledi:

“Bu kapsamda, Türkiye’de de IoT odağında birçok yatırım hayata geçirdik ve önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Kurumlar için Türkiye'de ilk kez, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmeyi mümkün kılan ‘Nesnelerin İnterneti Platformu’nu hayata geçirdik. Özellikle sanayide, mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için de NB-IoT teknolojisini kullanıma sunduk. Ayrıca yine IoT alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab’de, IoT ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten atık yönetimine, pek çok alanda 40’a yakın IoT çözümünü sergilediğimiz ve 26 yerli partner ile çalıştığımız akıllı teknoloji merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlarken, her sene burs verdiğimiz 21 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi ile Türkiye’nin yerli ve milli gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin yarattığı yepyeni fırsatlarla, işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)