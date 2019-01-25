Vodafone: 13.1 milyon faturalı abone sayısına ulaştık

İstanbul, 25 Ocak () - Vodafone Türkiye’nin yayınladığı Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrek şirket sonuçlarına göre, faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13.1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56’sına ulaştı.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan , “dijitalleşmenin öncü operatörü” olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti ve ekledi:

“Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Daha zengin bir deneyim sunmak ve müşterilerimiz ile kurduğumuz bağı kuvvetlendirmek üzere ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Vodafone’nun yayınladığı rapor şöyle:

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13.1 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 56’sına ulaştı.

Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31.6 arttı.

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte’a ulaştı.

Vodafone Türkiye kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde15 artırdı. (Fotoğraflı)