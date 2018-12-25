İstanbul, 25 Aralık () - Bankacılık hizmetleri sunan Yeni Zelanda merkezli Vivier & Co, her düzeyden yatırımcının karlılığını artırması için uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini belirtti.
Yenilenebilir mevduat seçeneğini tercih eden yatırımcıların mevduat süresini 12 ay olarak taahhüt ettiklerinde daha yüksek oranlarda faiz alabildiklerini belirten Vivier & Co CFO’su Ljubica Marić, karlılığını artırmak isteyen yatırımcılara şu önerilerde bulundu:
Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor
İstanbul, 25 Aralık () - Bankacılık hizmetleri sunan Yeni Zelanda merkezli Vivier & Co, her düzeyden yatırımcının karlılığını artırması için uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini belirtti. Yenilenebilir mevduat seçeneğini...
İstanbul, 25 Aralık () - Bankacılık hizmetleri sunan Yeni Zelanda merkezli Vivier & Co, her düzeyden yatırımcının karlılığını artırması için uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini belirtti.
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