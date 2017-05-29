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Vergi Yapılandırmasından 80.4 Milyar Lira Ödeme Alındı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi yapılandırması kapsamında 8 buçuk milyon kişinin 80.4 milyar lira ödeme yaptığını açıkladı.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:37
Vergi Yapılandırmasından 80.4 Milyar Lira Ödeme Alındı

 MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bugüne kadar vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı" dedi. 

Maliye Bakanı Ağbal, 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Mevcut Yapılandırma Kanunu'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Maliye Bakanlığı'nın konferans salonunda, yeniden yapılandırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbal, son 3 gün uyarısında bulundu. Önemli imkanlar sunduğunu belirttiği kanundan yararlanmak için son günün 31 Mayıs olduğunu belirten Bakan Ağbal, "Ödemeler için son 3 gününe girdiğimiz Yeniden Yapılandırma Kanunu'na göre, 2016 Haziran döneminden önceye ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi başta olmak üzere tüm vergilerle bunlara bağlı vergi cezaları, faizler ve gecikme zamları yeniden yapılandırma kapsamındadır. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ödenmesi gereken gümrük vergileri, gümrük idari para cezaları, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamındadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken sigorta primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları faizleri, gecikme zamlarından oluşan alacaklar da yeniden yapılandırma kapsamında, mayıs ayı sonuna kadar yani önümüzdeki 3 gün içerisinde mutlaka ödenmesi gerekiyor" diye konuştu. 

"8,5 MİLYON BAŞVURU ALDIK"

Bugüne kadar yeniden yapılandırma kapsamında, 80,4 milyar lira yapılandırıldığını bildiren Bakan Ağbal, "Bugüne kadar vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. Bugün itibariyle vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1,5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3,4 milyar lira olmak üzere yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldı" dedi. 

"CEZALARIN ÇARŞAMBA GECESİNE KADAR ÖDENMESİ GEREK"

Çarşamba günü saat 24.00'e kadar ödenmesi gereken para cezalarına ilişkin Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi: "Trafik para cezaları, askerlik para cezası, nüfus para cezası, seçim para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre verilen para cezalarıyla karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle verilen para cezalarının da bu hafta çarşamba günü gece saat 24.00'e kadar mutlaka ödenmesi gerekir" 



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