Vergi Sistemi Değişiyor!

Tüm vergi mükelleflerine kapsayacak olan yeni bir uygulama devreye girecek. Uygulamanın 2023 yılından itibaren kullanılması planlanıyor.

Vatandaşların vergi konusunda Sürekli problem yaşadığı görülmekte, bunun için Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması hayatımıza dahil olacak .

‘’Dijital Vergi Asistanı’’ vatandaşları otomatik bir şekilde yanıt verirken 2021 yılının sonuna kadar vergi denetimlerinin elektronik yollarla yapılacağı dijital vergi denetimi Hayata geçirilecek.

Yeni uygulamalar ile, ekonomik reformlara ilişkin düzenlemede sadeleşmeye gitme, yatırımcı dostu ve tahmin edilebilirliği arttıran adımların atılması hedeflenmekte, bu uygulamalar kapsamında vergide dijital dönüşüm hedefi gerçekleştirilecek.

Reform takvimi doğrultusunda elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarının dahil olduğu mükellef grupları kademeli olarak artırılacak.

Sürece ilişkin, 3 kademeden oluşacağı ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bütün mükellefleri içine olacak şekilde 7 gün 24 saat hizmet verebilen, ‘’ Türkiye Dijital Vergi Dairesi’’ uygulaması, bir sonraki yıl 31 Aralık 2022 tarihinde hayata geçecek.

Bu uygulamasını hayata geçirilebilmesi için öncelikle 2021 yılının son zamanlarına kadar kanuni gereklilikler yapılacak ve ardından bir sonraki sene gerekli kararlar verilecek. Yeni sistemde vergiye ilişkin olan iş ve işlemler elektronik ortamda halledilebilecek.

Ayrıca, ‘’Dijital Vergi Asistanı’’ uygulaması ile bu kapsamda, hazırlanacak olan yazılım, kişilerin vergi ile alakalı olarak devamlı sordu ve merak ettiği sorular yapay zeka yolu ile cevaplandırılacaktır. Hayatı kolaylaştıracak olan bu uygulama ise 31 Ağustos 2022 tarihi ile hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Dijital Vergi Denetim sistemi ile, vergi iade incelemeleri ile büyük bir zaman tasarrufu yapılacak ve vergi denetimleri elektronik yol ile kolay bir şekilde yapılabilecek, inceleme, tutanak, elektronik tebligat, raporlama işlemleri kısa bir sürede halledilebilecek.

Çifte vergilendirmeye ilişkin olarak anlaşmaların revize edilmesi, Uluslararası iş yapan kişilerin birden çok ülkeyi ilgilendiren vergi sorunlarına ilişkin çözümünde diğer ülkeler ile ‘’ Karşılıklı anlaşma yöntemi’’ kullanılması, mükellef ve idare açısından vergisel tahmin edilebilirliği artıran ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak poşet fiyatlandırma anlaşmalarının yaygınlaştırması vb. reform yeniliklerinin hızla tamamlanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 2021 yılının sonuna kadar kamuya zamanında ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından ödenmesi sağlanacak. Vergi Usul Kanunu, kişileri gönüllü teşvik edecek şekilde yıl sonuna kadar yeniden revize edecek.