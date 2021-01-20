Vergi Rekortmenleri Listesi Açıklandı: İlk Sıralarda Bakın Kimler Var…

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisi beyan eden mükellefler içinde, 2019 yılında ilk sırada yer alan isim, adının açıklanmasını istemedi. Kurumlar bazında en çok vergi veren kurumlar, 11 milyar vergi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı. TCMB’yi Ziraat Bankası ve Garanti BBVA yer aldı.

2. sırada Mehmet Sinan Tara var

Vergi rekortmenleri hangi illerden?

Vergi mükellefleri listesinde, 2019 yılında ilk sıradaki isim adının açıklanmasını istemezken, 2. sırada ise Mehmet Sinan Tara yer aldı. 3. sırada ise Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 5. sırada Erman Ilıcak yer alırken, 6. sırada ise Ömer Koç yer aldı. Tara, listede 70 milyon 510 bin lira vergi ile yer alırken, Rahmi Koç ise 70 milyon 456 bin liralık vergi ile yer aldı.

Ülke genelinde vergi rekortmenlerinin hangi şehirlerde bulunduğuna yönelik analizde ise, en yüksek vergi tahakkuk ettiren 100 kişiden 84’ü İstanbul’da, 10’u Ankara’da, 2’si ise Eskişehir’de yer aldı. Bursa, Antalya, Trabzon ve İzmir’den ise 1’er kişi listede yer aldı.

Vergi listesinde öne çıkan bir detay da, tahakkuk edilen toplam vergideki artış dikkat çekti. Beyan edilen matrah tutarında üzde 13, tahakkuk edilen vergi tutarında ise yüzde 17 artış oldu.