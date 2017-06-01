Vergi Daireleri Tam Mesai Yaptı! Yapılandırma Süresi Sona Erdi

Vergi ve prim borçları için taksit ödeme süresi dün gece doldu. Vergi borcu olan ve yapılandırma fırsatını değerlendirmek isteyenler için İstanbul'daki Vergi Daireleri gece saat 00.00'a kadar mesai yaptı. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin uğradığı adreslerden birisi de Fatih'te bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve Bahçelievler Vergi Dairesi oldu.



Borçlarını yapılandıran mükellefler, borçlarının tamamını ve ya ilk iki taksidini ödemek için akşam saatlerinde vergi dairelerine gitti. Sürenin dolmasına dakikalar kala ödemesini yapan bir kişi, "Bizim için iyi oldu. Geç saatte gelebildik. Yapılandırmadan gayet memnunuz' dedi. Borçlarını yapılandırmak için son anda Bahçelievler Vergi Dairesi'ne gelenler, koşarak yetişmeye çalıştı.