Venezuela’da pasaport ücretleri Petro üzerinden ödenecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ekim () – Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela’da pasaport ücretlerinin yalnızca ülkenin petrol destekli kripto para birimi Petro ile ödeneceğini duyurdu.

Rodriguez Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında gelecek haftadan itibaren pasaport almak isteyen veya pasaportlarını yenilemek isteyen Venezuelalıların pasaport harçlarını Petro üzerinden ödeyeceklerini duyurdu. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun, petrol alım satımında Petro kullanacağı açıklamalarının ardından Rodriguez’in açıklamasında yeni pasaport harçlarının, asgari ücretin dört katına denk gelen 2 Petro (7,200 bolivar) olarak belirlendiği vurgulanırken, ülke dışında yaşayan Venezuelalıların da pasaportlarını ödeme için yaklaşık 100 dolar ödemeleri gerektiği yer aldı.