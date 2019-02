Venezuela’da Bitcoin işlem hacmi rekor düzeylere yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Venezuela’nın kripto para birimleri yaptırımlarının uygulamaya konmasıyla Venezuela’da hizmet veren uçtan uca (P2P) kripto para borsalarındaki Bitcoin işlem hacmi rekor düzeylere ulaştı.

Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’nun öncülüğünde Ocak ayında ülke genelinde kripto para birimleri ve bağlı olduğu teknolojilerin yaptırımlara tabi tutulacağı duyurulmuş ve Venezuela’daki kripto para ekosisteminden sorumlu kurum da Kripto Para Varlıkları ve Bağlı Olduğu Eylemlerden Sorumlu Ulusal Gözetim Otoritesi (National Superintendency of Crypto Assets and Related Activities / Sunacrip) olarak belirlenmişti. Sunacrip’in yetkileri arasında bütün kripto para işletmelerini denetleme, kripto para birimlerine ülkenin resmi para birimi bolivar üzerinden değer biçme ve bütün kripto para madenciliği cihazlarına yasal olarak el koyma bulunuyor.

Söz konusu yaptırımların ardından ülke genelinde kripto para birimi adaptasyonu da hızla artarken, Venezuela’da hizmet veren Hindistan merkezli kripto para borsası Instashift, bu yıl Venezuela’da Bitcoine yoğun bir talep gözlemlendiğini belirtirken, şirketin pazarlama yetkilisi Jacob Mani şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsanlar kripto para birimlerinin ne olduğunu biliyor ve kripto para ekosistemindeki gelişmelerin de farkındalar. Bunun ötesinde, Venezuela halkı yeni fikirler ve olasılıklara her zaman açık fikirlilikle yaklaşıyor.”

Venezuela genelinde kripto para birimleri adaptasyonunun artmasıyla, P2P platformlarında rekor işlem hacmi düzeyleri görüldü. Finlandiya merkezli Localbitcoins, 9 Şubat’ta biten haftada platform üzerinde 2,485 Bitcoinin işlem gördüğünü ve söz konusu rakamın bir hafta önceki 2,004 Bitcoin düzeyinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti. Bir diğer P2P platformu Paxful da Venezuela’da Bitcoin işlem hacminin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 74.66 arttığını ve aynı dönemde yapılan işlem sayısının yüzde 118 yükselerek aylık 61,534 işleme ulaştığını duyurdu.