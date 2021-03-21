Vatandaşa ÖTV İndirimi Müjdesi! Araç Fiyatlarında 15 Bin Liraya Kadar İndirim Yapılacak

Halk arasında ÖTV olarak bilinen Özel Tüketim Vergisi belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak tanımlanmaktadır. Neredeyse tüm ürünlerde ÖTV bulunmaktadır.

Geçtiğimiz senelerde yapılan ÖTV zammından en çok otomobil sektörü ve araç sahibi olmayı isteyen vatandaşlar etkilenmişti. Bankalar tarafından verilen uygun faiz oranlı taşıt kredilerini kullanarak ya da nakit bir şekilde ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi yapılmasını merakla bekliyor ve “2021 ÖTV indirimi yapılacak mı?” sorusuna yanıt arıyordu.

2020 yılında taşıt kredisi faiz oranları yüksek miktarda düşmüş ve araçlarda ÖTV indirimi de yapılmıştı. Bunun sonucunda otomobil sektöründe araç satışları zirve yapmış ve piyasa canlanmıştı. Vatandaşlar ve sektör yetkilileri bu yıl da benzer şekilde ÖTV indirimi yapılmasını istiyordu. Bakanlık yetkilileri, geçen senenin sonlarında, 2021 yılı için ÖTV indirimi ile ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığını söyleyerek herkese müjdeli haberi verdi.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile birlikte, elektrik motorlu binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarında artış yapıldı. Bu bağlamda; binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler için uygulanan ÖTV miktarı yüzde 3'lük oran yüzde 10'a çıkarıldı. Bunun yanı sıra motor gücü 85 kilovatı geçen ancak 120 kilovatı geçmeyenler için de uygulanan ÖTV miktarı yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kilovatı geçenler için uygulanan ve yüzde 15 olan ÖTV oranı yüzde 60'a yükseltildi.

Bir diğer düzenleme ise motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için geldi ve söz konusu modellerdeki ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildi. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi aşan ve ÖTV matrahı 170 bin lirayı geçmeyen elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a yükseltilirken, diğerleri için de uygulanan ÖTV yüzde 110’dan yüzde 150’ye çıktı. Motor hacmi 2000 cc üzerinde olan, matrahı da 170 bin lirayı geçen otomobillere uygulanan ÖTV oranı yüzde 160’tan yüzde 220’ye yükseldi.

Binek otomobillerde de motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları esas alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, daha çok yerli modellerin bulunduğu, 1600 cc altında motor hacmine sahip ve yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki modellerde ÖTV matrahı 70 binden 85 bine çıktı. Motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyen ve yüzde 50’lik dilime giren araçların vergisiz satış bedelinin yani ÖTV matrahı da 70-120 bin seviyesinden 85 bin - 130 bin seviyesine yükseltilmesine karar verildi. Bu düzenleme ile birlikte düzenleme kapsamına alınan modellerde az da olsa vergi düşüşünden kaynaklanan indirimler yapılması bekleniyor.

Kulislerden gelen son bilgilere göre, hükümet ÖTV indirimi için çeşitli çalışmalar hazırlıyor. İddialara göre, kullanmak için araç satın almak isteyen vatandaşlara araçlarını belirli süre satmama taahhüdünü vermeleri durumunda kademeli olarak ÖTV indirimi yapılacak.

2021'de ÖTV İndirimi Ne Zaman Yapılacak?

Bu düzenleme ile birlikte cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatı azaltılacak ve yerli üretici desteklenecek. Vatandaş da rahat bir nefes alacak.

Ancak ne yazık ki, vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 liranın altında olan otomobillerin fiyatında gözle görülür bir değişiklik yaşanmayacak.Satış fiyatı 119 bin 970 lira ile 150 bin 450 lira arasında olan otomobillerin fiyatlarının, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrahın 70 bin TL’den 85 bin TL’ye birlikte 4 bin 130-5 bin lira arasında indirilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 400 lira ile 245 bin 440 lira arasında olan otomobillerde, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 130 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte14 bin 150 lira ile 15 bin 340 lira arasında indirim yapılacağı ön görülüyor.