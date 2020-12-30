Vatandaşa Emeklilikte Büyük Kolaylık! SGK Emeklilik Koşullarında Değişikliğe Gitti! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Gelişmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yapılan düzenleme ile birlikte vatandaşlara erkenden emekli olma ihtimali doğdu. SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışan ve prim borcu bulunan vatandaşlar, prim borçlanması yöntemi ile eksik olan prim gün sayısı şartını tamamlayabilecek. Prim borcu bulunmayan vatandaşlar için SGK’dan yaş haddiyle emeklilik hakkı sağlanacak. Bu gelişme ile birlikte Türkiye’de vatandaşlar 49 yaş ile 51 yaş arasında erkenden emekli olma hakkını elde edecek. Peki SGK’nın bu konuda aradığı şartlar neler?

Erken Emeklilik Hakkı Uygulanacak Meslekler Neler?

SGK tarafından erken emeklilik hakkı uygulanacak mesleklerin hangileri olduğu da açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, su altında çalışanları, emniyet ve Mit mensuplarını, itfaiyeci, gazeteci, madenci, Demir-Çelik işçileri ve TSK görevlileri meslek gruplarını kapsıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) görevlilerinin çalıştıkları meslekteki yıpratma oranı üzerinden 60 gün ile 180 gün arasında erken emekli olabilme şansı olacak. TSK yıpranma payları sayesinde emeklilikteki yaş şartında indirimden faydalanabilecek.

Staj Süreleriyle Erken Emeklilik Şansı

Askerlik Borçlanması Yaparak Erken Emekli Olunabilir

Ticaret dünyasının ana damarlarını oluşturan stajyerlerin çalışma koşulları geçmişten beri tartışma konusu oluyordu. SGK tarafından stajyerleri kapsayan yeni bir düzenleme yapılması ile birlikte çalışma şartlarında iyileştirme sağlanmıştı. Bu kapsamdauygulanmaya başlandı. Bu sigorta uygulaması çerçevesinde sigortalılar içinşansı doğdu. Meslek başlangıcında 1 yıl ile 2 yıl süreyle staj yapan tüm sigortalılar, böylelikle 2 yıla kadarolma şansını yakalıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin zorunlu vatani görev sürelerini emeklileri içinde değerlendirebilmelerini sağlayan SGK düzenlemesi bulunuyor. Pek çok sigortalının habersiz olduğu bu askerlik borçlanması ile erken emeklilik süresi 1 yıl ile 2 yıl aralığında oluyor. Askerlik görevinin icrat edildiği tüm sürelere ilişkin SGK’ya borçlanma yapılarak, prim gün sayısı için kullanılabilir.

Kadın Çalışanlar Doğum Borçlanması Yaparak Erken Emekli Olabiliyor

Kadın çalışanlar için tanınan SGK doğum borçlanması hakkı ile kadınlar 6 yıla kadar erken emekli olma hakkını elde ediyor. Kadınlar her çocuk için tam 2 yıl doğum borçlanması yapabiliyor. Böylelikle 3 çocuğa kadar yapılabilen doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabiliyorlar.