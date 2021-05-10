Vakıfbank’tan Bayram Kredi Kampanyası Açıklandı! Şimdi Al Kurban Bayramı’ndan Sonra Ödemeye Başla

Salgın döneminde vatandaşlarımızın özellikle de ihtiyaç kredisine olan talepleri arttı. Daha fazla nakit finansmanı ihtiyaç duyan vatandaşlarımız daha önce olmadığı kadar bankalara başvuru yapar hale geldi. Vatandaşlardan gelen talep arttıkça da bankalar tarafından sunulan kampanayalar çeşitlendi. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta vatandaşlarımız için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Ramazan Bayramı’na özel çıkan bu kampanya ile vatandaşlarımız finansman ihtiyaçlarına destek bulabilirler. Nakit desteğini de ister bayram harcamaları için isterlerse tatil harcamaları için kullanabilirler!

36 AYA VARAN VADE VE CAZİP FAİZ ORANLARI

Bayram Kampanyası kapsamında bank vatandaşlarımıza 36 aya varan vade imkanları sunmakta. Bu kampanyadan ise kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekli vatandaşlarımız kısacası banka müşterisi olan ya da olmayan herkes yararlanabilir.

SMS İLE KREDİ BAŞVURU İMKANI

Bankadan kredi almak için vatandaşlarımız şubelere gitmesine de gerek yok. Kısıtlamaların olduğu bu dönem banka vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Sadece bir SMS ile Bayram kredisinden yararlanma fırsatı sunuyor.

Vatandaşlarımız aralarında birer boşluk bırakarak. KREDİ, KİMLİK NUMARALARI, AYLIK GELİR yazıp 5724’e mesaj gönderebilirler. Bu kısa mesajdan sonra ise vatandaşlarımızın kredileri hesaplarına geçecek. Örnek mesaj metni ise şu şekilde; KREDI 12345678910 3500. Vatandaşlarımız ayrıca Vakıfbank mobil şube ve internet şubesinden de başvurularını yapabilirler. Bunun yanı sıra Vakıfbank çağrı merkezinden de yine vatandaşlarımız Bayram Kredisine başvuru yapabilirler.

ESNEK ÖDEME İMKANI VE DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Banka vatandaşlarımıza Bayram Kredisi kampanyası kapsamında 3 bin liradan 125 bin liraya varan bir kredi finansmanı sunuyor. Aynı zamanda 3 ay ila 36 ay arasında da vade seçenekleri sunuluyor vatandaşlara. Banka tarafından sunulan aylık faiz oranı ise %1,51. Böylece vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre oldukça uygun oranlarda bayram öncesinde kredi alabiliyor.

Aynı zamanda vatandaşlarımıza esnek ödeme imkanları da sunuluyor. Vatandaşlarımız bayram kredilerini aylık eşit taksitli ödeyebilir. Bunun yanı sıra artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir ödemeli, son taksit balon ödemeli ya da tamamen değişken taksitlerde geri ödeyebiliyorlar.

Son olarak banka vatandaşlarımıza 3 ayda ödemesiz dönem seçeneği sunuyor. İsteyen vatandaşlarımız kredilerini şimdi alıp Kurban Bayramı geçtikten sonra ödemeye başlayabilir. 125 bin liralık finansman ihtiyaçlarında vatandaşlarımızın eşit taksitli ödeme planı ve 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 4 bin 757 lira olmakta. Vade sonunda toplam geri ödemeleri de 171 bin 261 Türk lirası oluyor.

BAYRAM KREDİSİ İÇİN KEFİL ŞARTI ARANIR MI?

Başvurular için Vakıfbank kefil ön şartı aramamakta. Sadece gerekli olan durumlar da vatandaşlarımızdan kefil talep edilmektedir. Örneğin kredi notunuz çok riskli durumdaysa banka sizden kefil talep edebilir.

Vatandaşlarımızdan kredi başvuru için gelir belgesi, ikametgâh, güncel fatura ve kimlik belgesi talep edilmektedir.