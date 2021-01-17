Vakıfbank’tan 125 Bin Türk Lirası Kredi Kampanyası Başladı!

Vatandaşlarımız için kamu bankalarından bir olan Vakıfbank tarafından yeni kredi kampanyası başlatıldı. Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçları için kamu banaklarından biri olan Vakıfbank’a başvurulabilir ve 125 bin Türk lirasına kadar olan kredi fırsatından yararlanabilirler. Kredi fırsatına dair tüm detayları ise siz okuyucularımız için derledik. Detaylar ise haberimizde;

Vatandaşlarımız için tüm kredi ihtiyaçlarına özel olarak sunulan kredi kapmayasından vatandaşlarımıza 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor! Bunun yanında kampanaya kapsamında kamu personeli olan vatandaşlarımıza, özel sektörde çalışanlara ve emekli vatandaşlarımıza ayrı ayrı özel fırsatlar ve esnek ödeme seçeneği sunuluyor!

KAMPANYA ÖZELLİKLERİ

Kampanya dahilince vatandaşlarımıza 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Vatandaşlarımız şubeye gitmeden dilerlerse telefonlarından da başvurularını yapabilirler

Vatandaşlarımıza ise esnek ödeme fırsatı sunulur! Krediler ödemeleri vatandaşlarımızın gelirlerine göre ayarlanır!

BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlarımız Vakıfbank’ın yeni kampanyasına dilerlerse şubelerden ya da telefonlarından başvurabilirler. Mobil uygulamalarından ya da internet şubesinden kredi sekmeler altında yer alan kampanyayı seçerek bilgilerini girmeleri yeterlidir.

SMS yolu kredi yapmak içinse vatandaşlarımız öncelik KREDİ yazmalı ardından Kimlik numaralarını ve aylık gelirlerini yazıp 5724’e göndermelidirler.

Örnek mesaj ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500

ESNEK ÖDEME FIRSATI

Vatandaşlarımıza aynı zaman Vakıf Bank tarafından gelirlerine göre ödeme seçenekleri de sunuluyor. Vatandaşlarımız isterlerse;

Aylık eşit taksitli ödeme yapabilirler

Artan ya da azalan taksitli ödeme seçeneğini seçebilirler

3 ay ödemesiz dönem ve sonrası eşit taksitli seçeneğinden yararlanabilirler

Vatandaşlarımız 3 aydan 3 aya ödeme yapabilirler

Vade boyunca eşit taksit fakat son taksitte balon ödeme yapabilirler

Değişken taksitli seçeneğinden yararlanabilirler

FAİZ ORANLARI

Vatandaşlarımıza ise verilen aylık faiz oranı sınırı %1,59’dan başlamaktadır.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımız eğer kampanyada dahilinde 50 bin Türk lirası kredi başvurularını 36 ay vade seçeneği ve eşit taksitli ödeme seçeneğinden yararlanarak alırlarsa aylık ödemeleri 1 bin 932 Türk lirası olur.