VakıfBank’a yurtdışından 1.1 milyar liralık yeni kaynak

İstanbul, 12 Şubat () - VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında tahsisli satış formatında yapılan ihraç işleminin büyüklüğü 1 milyar 118 milyon lira olurken, işlemin vadesi Ocak ayında gerçekleştirilen işleme benzer şekilde yine sekiz yıl oldu. Böylelikle henüz yılın başında VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı kapsamında gerçekleştirdiği ihraç tutarının büyüklüğü 1.5 milyar lirayı aştı.

“İTMK (Covered bond) programını en aktif kullanan Türk bankasıyız”

Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi bankası VakıfBank, İTMK-covered bond programı kapsamında uzun vadeli ve düşük maliyetli lira cinsi ihraçlar yapmaya devam ediyor. Söz konusu program kapsamında, yurtiçi ve yurtdışına hem euro hem de lira cinsinden ihraçlar yaptıklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yurtdışından teminatsız borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gerek yüksek kredi notu gerekse sağlam teminatlı yapısı ile covered bond programımız bize uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu tür kaynaklar, uluslararası piyasalarda bankamıza ve ülkemize duyulan güveni de teyit etmesi açısından gurur vericidir.

“Gerçekleştirdiğimiz bu yeni işlem ile birlikte program kapsamındaki ihraç bakiyemiz dokuz milyar lirayı aşmıştır. Bu programı en aktif kullanan Türk bankası olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz iki işlem, bu alandaki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiştir. VakıfBank olarak yurt dışından ülkemize kaynak transfer etmeye ve bu fonları başta KOBİ’lerimiz olmak üzere milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)