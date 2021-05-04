Vakıfbank Tam Kapanmaya Özel Kredi! Başvuru İçin Son 2 Hafta

Tam kapanma döneminde kamu bankalarından da kaçırılmayacak fırsatlar gelmeye devam ediyor. 17 gün sürecek bu tam kapanmada ise özellikle bir kamu bankasının sunduğu kampanya milyonları harekete geçirdi! Vakıfbank sunduğu özel ihtiyaç kredisiyle başvuru rekorları almaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen her vatandaşımız mutlaka bu kampanyayı da incelemeli. İşte kaçırılmayacak fırsatlar haberimizde.

TAM KAPANMAYA ÖZEL KREDİ FIRSATI

Ülkemizde artan vaka sayıları sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından kabine toplantısı gerçekleştirilmişti. Bilim Kurulu tavsiyesi ve çıkan karar sonucunda ülkemizde ilk defa tam kapanma uygulamasına geçildi. 17 gün sürecek bu tam kapanma sürecinde ise temel sektörler hariç diğer vatandaşlar çalışmayacaklar.

Zorunlu olarak evde kalacağımız bu günlerde ise şüphesiz hanelerin ihtiyaçları arttı. Faturalar yükseldi, eğitim ve gıda masrafları arttı. Devlet tarafından sunulan desteklerin yanı sıra birçok özel kuruluş ve kamu bankası da vatandaşlar için kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalardan biri de kamu bankalarından olan Vakıfbank’tan geldi. Banka tam kapanmada vatandaşlarımıza destek olmak için özel ihtiyaç kredisi sundu. Kısa sürede ise bankanın kampanyasına başvuru rekorları geldi.

29 NİSANDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

29 Nisan tarihiyle başlayan tam kapanma sürecinde vatandaşların ilgisini Vakıfbank özel kredisi çekti. Birçok sektörün durduğu dönemde vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan kredilerini alabilirler. Krediye başvurmak için Vakıfbank mobil uygulaması, çağrı merkezlerini ya da internet şubelerinden talepte bulunabilirler.

Özel ihtiyaç kredisi ise vatandaşlarımızın masraflarına destek olarak aradıkları nakit finansmanı sunuyor. 17 Mayıs tarihinde sonlanacak tam kapanma sürecine kadar ise bankanın kampanyası devam edecek. Kampanya sayesinde özel ödemelerinden ihtiyaçlarına kadar vatandaşlar ihtiyaçları için finansman desteği alabilecekler.

KAMPANYALI İHTİYAÇ KREDİ ÖZELLİKLERİ

Vakıfbank tarafından tam kapanmaya özel sunulan ihtiyaç kredisinin birçok cezbedici tarafı var. Öncellikle vatandaşların başvurularına çok hızlı şekilde dönüş sağlanıyor. Böylece vatandaşlar günlerce kredi taleplerinin soncunu beklemek zorunda kalmıyor. Banka vatandaşlarımıza kampanya kapsamında 36 aya kadar varan vade seçenekleri sunuyor.

ŞİMDİ AL TEMMUZDA ÖDEMEYE BAŞLA RAHAT ET

Vatandaşlarımız biriken ihtiyaçları için finansman desteği alabilir ve ödemeye yaz ortasında başlayabilirler. Böylece maddi olarak da bütçelerini rahat ettirmiş olurlar. Esnek ödeme imkanları da sunulmakta. Vatandaşlar sabit ya da değişken taksit ödemeleriyle kendilerine özel bit bütçe planı talep edebilirler.

Vatandaşlarımıza tam kapanma dönemi boyunca verilecek bu kredi fırsatında hayat sigortası da sunuluyor. Böylece vatandaşlarımız vefat etmesi gibi bir durumda mirasçılarına herhangi bir kredi borcu kalmıyor. Hayat sigortası tarafından vatandaşın borcu ödeniyor ve mirasçıları borç ödemek zorunda kalmıyor. Banka yanı zamanda vatandaşlardan kredi için kefil de talep etmiyor. Tüm finansman destekleri içinde banka sabit faiz politikası uyguluyor. Yani düşük kredi ya da yüksek meblağlı finansman talebinde bulunduğunuzda değişik faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz.

PİYASANIN EN UYGUN FAİZ ORANLARINDAN BİRİ

Piyasadaki faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle vatandaşlarımızın kredi çekerken dikkat ettiği noktalardan biri de faiz oranları oluyor. Banka bu noktada da vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Kamu bankası Vakıfbank tarafından vatandaşlarımıza piyasadaki en uygun faiz oranlarından biri sunuluyor. Banka tam kapanma sürecinde sunduğu destek ihtiyaç kredisinde vatandaşlara aylık %1,54 faiz oranı sunuyor.

Buna göre vatandaşlarımız kredi kapsamında bankadan 25 bin liralık finansman aldıklarında 36 ay vade seçeneğinde aylık ödemeleri 957 lira oluyor. 36 ay vade sonu toplam bankaya geri ödenen miktar ise 34 bin 453 lira.

BAŞVURU ADIMLARI

Vatandaşlarımıza detaylı bilgiyi internet sitesinden ya da Vakıfbank müşteri hizmetlerinden alabilirler. Tam kapanma sürecinde kredi başvuruları mobil bankacılık, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri aracılığıyla devam etmekte. Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise vatandaşlarımız 0 850 222 0 724 arayarak ulaşabilirler.