Vakıfbank Hesap Kapatma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Artık Vakıfbank müşterisi olmak istemeyen vatandaşlar, Vakıfbank hesaplarını kapatmanın yollarını aramaktadır. Hesap kapatma talebinizi Vakıfbank’a iletmeniz ve gerekli hesap kapatma koşullarının sağlanması durumunda hesap kapatma işleminiz gerçekleştirilir. Vakıfbank hesabınızı kapatmak için kullanabileceğiniz çeşitli kanallar bulunmaktadır. Bu kanallar şunlardır;

Mobil bankacılık

İnternet bankacılığı

Vakıfbank şubeleri

Vakıfbank müşteri hizmetleri

Vakıfbank Mobil Bankacılık Hesap Kapatma

Vakıfbank mobil bankacılık uygulamasına, tüm Vakıfbank müşterileri erişebilmektedir. Cep telefonunuza Vakıfbank uygulamasını indirerek hesabınızın tüm işlemlerini gerçekleştirebilir ve hesap hareketlerinizi kontrol edebilirsiniz.Hesap kapatma işleminizi gerçekleştirmeniz için öncelikle mobil bankacılık uygulamasına girmeniz gerekmektedir. Giriş yaptığınızda karşınıza çıkan “Hesaplarım” sekmesine tıklayın. Bu sekmede yer alan tüm hesapların arasından kapatmak istediğiniz hesabın “Seçenekler” kısmına tıklayın ve hesap kapatma işlemi için gerekli tuşa basarak işleminizi gerçekleştirin.

Vakıfbank İnternet Bankacılığı Hesap Kapatma

Vakıfbank müşterisi olan her kişinin 7 gün 24 saat boyunca erişebildiği ve banka şubelerinden yapılan neredeyse bütün işlemleri gerçekleştirebildiği İnternet Bankacılığı üyeliğinizi aktif hale getirerek Vakıfbank internet bankacılığı sayfasına giriş yapın. İnternet bankacılığı sistemine yaptığınızda karşınıza hesaplarınıza ait tüm dokümanlar ve işlemler çıkacaktır. “Hesaplarım” menüsüne tıklayarak tüm Vakıfbank hesaplarınızı görüntüleyebilir ve kapatmak istediğiniz hesabı seçebilirsiniz. Hesabınızı seçtikten sonra hesabınızın üzerinde yer alan seçenekler kısmına tıklayarak hesap kapatma talebinizi Vakıfbank’a iletebilirsiniz.

Vakıfbank Şube Hesap Kapatma

Vakıfbank hesabınızı kapatma işleminizi size en yakın Vakıfbank şubelerinden birine giderek en hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ülke genelinde neredeyse her yerde bulunan Vakıfbank şubelerinde yer alan müşteri temsilcisine hesap kapatma talebinizi iletmeniz durumunda, müşteri temsilcisi tarafından size “Vakıfbank Hesap Kapatma Dilekçesi” verilecektir. Bu dilekçeye banka hesap numaranızı ve kişisel bilgilerinizi yazıp imzalayıp teslim ettiğinizde hesap kapatma işleminizin onaylanması için gerekli şartlar sağlanıyorsa işleminiz onaylanacaktır.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri Hesap Kapatma

Hesap kapatma talebinizi Vakıfbank müşteri hizmetleri aracılığı ile iletebilirsiniz. 0850 222 0724 numaralı Vakıfbank müşteri hizmetlerini arayarak sizinle ilgilenecek olan müşteri temsilcisine hesap kapatma talebinizi söyleyin. Ardından, müşteri temsilcisi kimliğinizi doğrulamak için size birkaç adet soru yöneltecektir. Bu sorulara doğru yanıt vermeniz durumunda ve hesap kapatma koşullarını karşılamanız durumunda hesap kapatma talebiniz işleme alınacaktır.

Vakıfbank Hesap Kapatma Koşulları

Vakıfbank hesap kapatma talebinizin onaylanması için yerine getirmeniz gereken bazı şartlar vardır. Bu koşulları sağlayan kişilerin hesaplarının kapatılma işlemleri hızlı bir şekilde onaylanmaktadır. Öncelikle, kapatmak istediğiniz Vakıfbank hesabınızda herhangi bir para bakiyesi olmaması gerekmektedir. Hesabınızda bakiye bulunması durumunda, bu parayı EFT veya havale yoluyla başka hesaplara gönderebilir veya ATM’lerden nakit olarak çekebilirsiniz.

Hesabınızın kapatılmasının önünde engel olabilecek diğer bir faktör ise borç veya otomatik ödeme talimatlarının bulunmasıdır. Hesabınıza bağlı otomatik ödeme talimatlarını kaldırmazsanız veya borcunuzu ödemezseniz hesap kapatma işlemi gerçekleştirilemez. Vakıfbank hesap kapatma işleminizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için borç ve bakiye açısından sıfır bir hesap olması gerekmektedir.

Vakıfbank Hesap Kapatma Ücreti

Dönem içinde yapılan tüm işlemlerden masraf adı altında kesintiler yapıldığı için, Vakıfbank tarafından herhangi bir hesap kapatma ücreti talep edilmemektedir.