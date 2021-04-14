Uzman İsim Alarm Verdi! Altın Fiyatlarında Ani Kriz Yolda

Altın fiyatları salgın başladığından bu yana kademeli olarak yükseliyordu. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altını ateş pahası yaptı. 24 saat içinde bile altın fiyatları yükselir hale gelmişti. 2021 dönemiyle birlikte biraz daha düşen altın fiyatları ise tekrar yükselişte. Özellikle de iç piyasada dolar kurunda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Dolar yükseldikçe altında yükseliyor.

Altın fiyatlarına dair gelişmeler gelmeye devam ediyor. Salgın döneminden bu yana en çok konuşulan yatırım aracı olan altına dair uzman isimlerden beklenmedik açıklamalar geldi! Altın fiyatları için büyük krizin yakında geleceğini asıl o zaman fiyatların zirveyi göreceği açıklandı. İşte merak edilen o detaylar ve güncel altın fiyatları haberimizde.

ALTIN BU SEFER ZENGİN EDEBİLİR FLAŞ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Altın fiyatları artar mı yükselir mi her yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları ise şu anlık tarihin zirve noktalarından birinde. Fakat altın fiyatları hakkında dudak uçuklatan tahminler geldi. Altın ralli yapmaya değil tarihi rekorlar kırmaya hazırlanıyor dedi uzman isim.

Altın her vatandaşı yatırım amaçlı olsun birikim yapmak amaçlı olsun çekmeye devam ediyor. CPM müdürü Jeff Christian ise herkesi şaşkına çevirecek bazı yorumlar da bulundu.

Uzun vadede altının her zaman kazanç kapısı olduğu su götürmez bir gerçek. Fakat kısa vade de ise altın her zaman yatırımcısına kazandırmaya biliyor. Öte yandan geçen yıldan bu yana altın yatırımcıları için oldukça iyi bir yıl geçti. Birçok yatırımcı parasını ikiye bile katladı. Salgınla birlikte fiyatlarında rekor kıran altın ise son zamanlar da düşüşte. Küresel anlamdaki panik havası azaldıkça altının değeri de düşmeye başladı.

DERİN BİR KRİZ DAHA GELECEK

Öte yandan uzman isim Christian, piyasalara bir başka derin krizin daha geleceğini ve bu olduğundan altının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını belirtti.

Uzman isim daha fazla resesyon yani ekonomik bunalım yaşayacağız dedi. siz bir ekonomik bunalımın ne zaman ya da ne büyüklükte olacağını ön göremezsiniz. Fakat kesinlikte yakın gelecekte bir bunalım olacak dedi. Bu ekonominin bir parçasıdır diyen uzman isim, bunun borç piyasasındaki bir sorun kaynaklı ya da başka bir nedenle olabileceğini belirtti. Bu derin kriz yaşandığında ise insanlar Covid-19’da olduğu gibi yine altına yönelecek dedi.

Bir sonraki derin bunalımın ise 2023 ve 2025 yılları arasında etkili olacağını ve bu süre zarfında altın fiyatlarının takla atacağını belirtti.

ÜLKELER AÇIK VERİYOR BU BİR SORUN

Uzman isim şu anda küresel anlamda borç ve açık harcamalarının ekonomik sorunlarda bir numarada olduğundan bahsetti. Birçok ülke pandemi nedeniyle borç aldı. Yine birçok ülke gelir- gider dengesinde açık veriyor. Diğer bir sorunsa Gayri safi yurt içi hasıla. Birçok ülke bu konuda da ekside. 2020 yılında ekonomik olarak berbat bir yıl geçirildiği için 2021 yılında toparlanmanın meydana geldiğini belirtti. 2022 yılında da bir toparlanma olacak fakat aynısını 2023 yılı için söyleyemeyiz dedi.

EN KÖTÜSÜ OLMAYACAK

Christian, yine de bu derin bunalımın yüzyıllık bir bunalım olmayacağını da ekledi. Bu nedenle para birimlerimiz sıfırlanmayacak, Amerikan doları yine küresel para birimi olarak kalmaya devam edecek dedi. Fakat diğer yandan da hazırlıksız ülkeler derin kayıplar verebilir dedi.

14 NİSAN ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

Gram Altın bugün 453 Lira 90 Kuruş alış ve 453 Lira 80 Kuruş satış fiyatı ile işlem görüyor.

Çeyrek Altının güncel alış değeri 725 TL iken satış değeri 749 TL.

Yarım Altın 1.449 Türk Lirası alış ve 1498 Türk Lirası satış fiyatına sahip.

Cumhuriyet Altını an itibari ile 3.007 TL alış ve 3.052 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Altının Ons fiyatı ise 1.731,73 dolar alış ve 1.732,04 dolar satış fiyatına sahip.