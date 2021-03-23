Ünlü Norveç Banka Açıkladı: Erdoğan Merkez Bankası’nın Başında Olduğu Sürece TL Yatırımı Yapmayacağız

Türkiye’de yaşanan dolar kuru krizi neticesinde Dolar-TL 7,50 bandına kadar çıkmıştı. Psikolojik sınırın da aşılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile ekonominin üst basamaklarında değişikliğe gidilmişti. Önce Merkez Bankası Başkanı değişmişti. Murat Uysal görevden ayrılarak yerini Naci Ağbal’a devretti. Yine aynı günler Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerine de Lütfi Elvan getirildi. 4 ay önce yapılan bu değişiklikler gelecek olan reformlarla da desteklendi. Türk lirasında hızlı bir değer artışı gözlemlendi. İstikrar ve güvenirlik vurgusu yapan Ağbal, faizleri arttırdı ve TL’nin değer kazanmasına yönelik adımlar attı. Fakat yüksek faiz her kesim tarafından da desteklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile gece yarısı Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu hamleden sonra ise piyasalar hızlı bir şekilde karışmaya ve TL değer kaybetmeye başladı.

BORSA SERT DÜŞTÜ

BIST 100 Endeksi, Merkez Bankası başkanı değişikliğinden sonra günü sert bir düşüşle tamamlandı. BIST 100 endeksi günü %9,79 gibi rekor bir düşüşle 1379 puandan kapattı.

İŞLEMLERE ARA VERİLDİ

Borsada sert düşüş devam ederken tarihte ilk kez endeks bazlı devre kesici sistem uygulandı. Sert düşüşlerin önüne geçmek adına iki kez işlemlere geçici olaraktan ara verildi.

ERDAL SAĞLAM: KUR İNSE BİLE ESKİSİ GİBİ OLAMAZ

Dolar kuru 7,21 seviyesinden hızlı bir şekilde 8,40 seviyesine doğru yükseldi. Ağbal’ın görevden alınışından sonra günlük bazda TL tarihteki en derin düşüşünü yaşadı. Türk lirasındaki bu ani değer kaybedişinden sonra da analiz yorumları gelmeye devam ediyor. Erdal Sağlam’da konu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ekonomist, Sağlam kur eskiye dönmesi oldukça zor bu ihtimal gerçekleşse eski düzeye dönmesi çok zor artık her şey daha kırılgan yorumunu yaptı.

GÜVEN KIRILDI

Birçok ekonomist ise hem yerli hemde yabancı yatırımcıya karşı güvenin kırıldığını belirtiyor. Sadece Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması değil, aynı zamanda HDP kapatılma davası ve İstanbul Sözleşmesi’nin yaşattığı panik de piyasaları derinden etkilemiş durumda.

Tüm bunların yanı sıra 4,5 ay gibi kısa sürede Merkez Bankası başına 3.kez farklı bir isim geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile gelen ve giden bu isimler güvenin daha da kırılgan olmasına sebep oluyor. Üstelik Ağbal sürdürdüğü politika ile hem dış hem de iç piyasalara güven vermiş biriydi. Bu güvenin alınması ve gelen Başkan’ın eski ekonomi bakanı Berat Albayrak’ın görüşlerine yakın bir politika izleyeceğine dair izlenimi piyasaları daha geriyor.

KURULTAY KONUŞMASI ŞU AN HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR

Ekonomist Sağlam ve birçok uzman daha gelecek açıklamaların öneminin altını çiziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek mesajlar ise oldukça hayati bir önem taşıyor. Hem piyasa hem de yatırımcının gözü çarşamba günkü kurultay sonrasında yapılacak açıklamalar da olacak.

MB ERDOĞAN TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ SÜRECE YATIRIM YAPMAYACAĞIZ

İsveç Merkez Bankası şu an dünyadaki en büyük rezervlerden birine sahip en zengin bankalardan biri konumunda. İsveç merkezli uluslararası bir yatırım bankası olan Nordea tarafından da şok bir açıklama geldi.

Nordea küresel strateji şefi olan Andreas Steno Larsen yaptığı açıklamalar da TL ve Türkiye’de olan son dakika detaylarını değerlendirdi. Lardes, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası’nın başında olduğu sürece TL için iyi bir pozisyon almayacaklarını açıkladı.

TÜM BU YAŞANANLAR EURO İÇİN BÜYÜK BİR SORUN

Larsen, sözlerinin devamında TL kurunda yaşanan bu iniş ve çıkışların dolardan ziyade Euro için büyük bir sorun olduğunu belirtti. Larsen de başta olmak üzere birçok yatırımcı TL yaşanan değer kayıplarının Euro’yu olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.