Ünlü giyim markası 'ZARA'ya icra şoku !

Geçtiğimiz günlerde Zara, Next ve Mango'ya çalışan Bravo hazır giyim çalışanlarının paralarını alamadıkları iddasını gündeme bomba gibi düşmüştü.Bravo hazır giyimin iflas etmesiyle onlarca işci parasını alamadıklarını duyurmak için Zara'daki ürünlere etiketler yapıştırmıştı.

İşciler etiketin üzerine ;"Biz aldığınız ürünü üreten Bravo fabrikasının işcileriyiz.Yıllarca Zara için üretim yaptık.Son 3 aylık maaşlarımızı ve kıdem tazminatımızı almadan , fabrika bir gecede kapandı.Lütfen Zara'ya söyleyin paramızı ödesin." diye yazdılar.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, fabrikanın iflas etmesinin ardından parasını alamayan 151 işci için Zara'ya icra işlemi başlattıklarını açıkladı.