UNDP, Impact Hub ve Anadolu Efes'ten "Girişimcilik Programı"

İstanbul, 4 Şubat () - Anadolu Efes, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan girişimlerin seçilerek, büyümelerinin destekleneceği Accelerate2030 Programı’nın ana destekçisi oldu.

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleşen programın; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) ele alan en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümleri destekleyeceğini söyledi ve ekledi: “Anadolu Efes olarak gençlere ve geleceğe inanıyoruz, inovasyon ve sosyal fayda alanlarında girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Girişimciler daha yaşanabilir bir dünya inşa etmede ve sorunlara yenilikçi çözümler getirmede kritik öneme sahip. Accelerate2030 programı girişimcilere akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilebilmesi için tüm sektörleri kapsayan global bir çerçeve sunuyor, girişimcilere; etkilerini büyütmeleri sürecinde onlara özel tasarlanan eğitim, mentörlük ve stratejik ağ gibi desteklerde bulunuyor.”

Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, Türkiye'de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminden başlayarak iş yapış biçimlerinde sosyal etki odaklı yaklaşımın benimsenmesi için durmadan çalıştıklarını belirtti ve “Bu noktada 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek istenen Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, gerek insanlık olarak çözmemiz gereken konulara dikkat çekilmesi, gerekse çözüme doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması adına büyük önem taşıyor. Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliği de bizi 2030'a sağlam adımlarla yaklaştıran güçlü birlikteliklere, güzel bir örnek teşkil ediyor" dedi.

2016'dan bu yana Afrika, Asya, Latin Amerika ve Türkiye dahil 15 ülkeye ulaşan program, bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştirilecek.

Program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor ve onlara 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuluyor.

Program, uzman eğitimleri, klinikler, stratejik eşleştirme ve koçluk desteklerine erişimi içeren özel hazırlık programından oluşuyor.

Accelerate2030 Türkiye Programı kapsamında Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne en çok katkı sağlayan 3 girişim seçilecek.

Seçilen girişimler Türkiye’de 6 aylık destek programına dahil olmanın yanı sıra global programa başvurma hakkını da elde edecek. (Fotoğraflı)