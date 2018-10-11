"Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye ve TEB’e güvenini bir kez daha gösterdi"

İstanbul, 11 Ekim () - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Uluslararası yatırımcılar TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu" dedi.

TEB, geçen yıl alınan kredinin bu yıl ödenen kısmı karşılaştırıldığında yüzde 101 oranında yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisini imzaladı. 433.5 milyon euro ve 33.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin faiz maliyeti evro ve dolar için sırasıyla, "Euribor artı yüzde 1.9" ve "Libor artı yüzde 2.0" olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan Leblebici, Türkiye ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, "Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu" diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, "TEB, Türkiye’de ihracatın finansmanında beşinci büyük banka olma konumunu da pekiştirecektir" dedi.

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, "Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz de farklı türdeki dalgalanmalar ve etkiler karşısında ne yapacağını çok iyi biliyor. Sağlam altyapımızın katkısı ve uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık" diye konuştu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, "Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)