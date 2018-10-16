Ulusal Pamuk Konseyi: Pamuk primi en az enflasyon oranı kadar artırılmalı

ULUSAL Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, pamukta Çukurova bölgesinde Adana dışındaki kentlerde verim düşüklüğü olduğunu, destek primlerinin en az enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini söyledi.

Sezon öncesi eski mahsul alışverişlerde 11 ile 11,50 liraya kadar yükselen lif pamuk fiyatının hasadın başlamasıyla birlikte yüzde 30 düştüğünü belirten UPK Başkanı Bertan Balçık, güncel fiyatların 9,50-8,50 lira arasında olduğunu belirtti. İplik sanayicisinin lif pamuğa, yağ sanayicisinin pamuk çekirdeğine talebinin zayıf olduğunu söyleyen Balçık, faizlerin yüzde 40'lara yükselmesinin pamuk fiyatının düşüşündeki ana neden olduğunu vurguladı. Üreticinin eline geçen paranın 4,50 liradan 3,50 liraya düşerek neredeyse 2017 fiyatlarına yaklaştığını söyleyen Balçık, şunları kaydetti:

"2018 pamuk sezonu üretici açısından iyi başlamadı. İlk olarak Adana hariç diğer yerlerden gelen verim düşüklüğü haberleri moralimizi bozdu. Hâlâ hasadın devam ettiği yerlerden bu veriler gelmektedir. Konseyimizin koyduğu 1 milyon tonluk üretim hedefini tutturmak zor olacak. Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz. Yurt dışında 190 cent yani 11,50 lira olan lif pamuk fiyatı ülkemizde 9,50 ve 8,50 lira aralığında kalitesine göre kendine alıcı bulmaktadır. Bu durumda kütlü pamuğun kalitesi ve lif randımanına göre üreticinin eline 3,50 lira geçmektedir. Başka bir ifadeyle 'Yerli üretim Türk pamuğu tekstilci için en ucuz hammadde kaynağı oldu' diyebiliriz. Pamuk üretiminde kullanılan mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin ithalata bağlı olması, dövizdeki yükselme, arka arkaya gelen zamlar, geçen yıla göre azalan verimler ve sezonun başı olmasına rağmen düşme eğilimindeki fiyatlar üreticilerimizi önümüzdeki yıl için endişelendirmektedir. Çiftçilerimizin haklı endişelerinin azaltılması ve sürdürülebilir pamuk üretiminin devam etmesi için UPK olarak devletimizin pamuğa verdiği prim miktarını en az enflasyon oranında artırmasını öneriyoruz."

GELECEK YILIN PLANLAMASI BAŞLADI

Konsey olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gelecek yıl pamuğa vereceği desteklemelerle ilgili yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını kaydeden Balçık, şunları söyledi:

"Bakanlığımıza doğru bilgilendirmeler yaparak katkı sağlıyoruz. Pamukla ilgili bize iletilen bütün konuları başta üreticilerimiz olmak üzere, sektörün bütün unsurlarını ve ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak cevaplıyoruz. Bakanlığımızın konseyimizle olan yakın işbirliğinden son derece memnunuz. Diğer taraftan, sezonun başlamasıyla birlikte fiyatlar hiç kimsenin beklemediği bir hızda geri gelerek üreticiyi umutsuzluğa itti. Ulusal Pamuk Konseyi pamuk sektörünün bütün bileşenlerini temsil eden bir yapıda ancak şu anda bariz şekilde pamuk çiftçisi aleyhine bir durum oluştu. Tabii ki tekstilcimizin uygun fiyattan hammadde temin etmesini isteriz. Ancak bu hammaddeyi üreten pamuk çiftçisinin mağdur olmasını ve üretimden vazgeçme noktasına gelmesini de istemiyoruz. Pamukta Toprak Mahsulleri Ofisi gibi piyasayı dengeleyici görev yapacak bir kurum yok. Bu yüzden Ulusal Pamuk Konseyi olarak öncelikle çiftçilerin ortağı olduğu Çukobirlik, TARİŞ ve Antbirlik gibi birliklerimizin üreticiye verilen lisanslı depoculuk desteklerinden hemen yararlandırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Şu anda bu imkandan birlikler ve bağlı kooperatifler istifade edemiyorlar. Bu destekler sayesinde birlikler üretici adına aldıkları pamuğu işledikten sonra hemen satmak zorunda kalmayacakları gibi acil ihtiyaçları için finansmana erişim imkanı da elde etmiş olacaklar."

LİSANSLI DEPOCULUK GELİŞTİRİLMELİ

Lisanslı depoculuğun hükümetin başlatmış olduğu ve uygun destekleme politikalarıyla yaygınlaştırılmasına çalıştığı hayati öneme sahip bir çözüm olduğunu ifade eden UPK Başkanı Bertan Balçık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üreticiler pamuklarını büyük çoğunlukla hasat zamanında ve düşük fiyattan satmak zorunda kalmaktadır. Bilinmelidir ki; pamuk ürünü buğday gibi hemen depoya konulmaz. Mutlaka çırçırlama işleminden sonra lif pamuk olarak muhafaza edilmek zorundadır. Bu konuda Konsey olarak önerimiz, üreticinin lisanslı depoya koyduğu çırçırlanmış lif pamukların karşılığı alacağı elektronik ürün senedinin 'desteklemeye esas belge' olarak kabul edilmesi için prim tebliğinde değişiklik yapılmasıdır. Aksi takdirde lisanslı depo desteği uygulaması pamuk için arzu edilen sonuç vermeyecektir."



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