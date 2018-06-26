UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

Deniz Tok / İstanbul, 26 Haziran () - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Ekonomi Bakanlığı desteği ile "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu" projesini başlattı. Projenin ilk adımı olan “ihtiyaç analizi” için Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirecek.

UHKİB bu proje ile dünyanın 5. büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün 500 milyar dolarlık küresel ticaretteki yüzde 3.4’lük payını artırmasına ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin yapılan ilk toplantıda UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, yeni proje ile UHKİB’in bilgi üreten ve sektöre rol gösteren bir rehber olma özelliğini sürdüreceğini söyledi.

Nüvit Gündemir, projenin yol haritasının en önemli bileşeni olan insan gücünde eğitimlerle inovasyon kültürünü yaygınlaştırmanın önemini vurguladı. Ayrıca projelerinde “Made in Turkey ” etiketinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Nüvit Gündemir sektöre ilişkin bilgi ve hedeflerini şöyle dile getirdi:

"Ocak – Mayıs 2018 döneminde Türk hazır giyim sektörü ihracatı yüzde 9.8 artışla 7 milyar 469 milyon dolar olurken, UHKİB ihracatı yüzde 18.9 artışla 272 milyon dolara yükseldi. İhracat artış oranında ülke ortalamasının iki katı artış yüzdesi yakalamaktan dolayı gururluyuz.

"Mayıs ayında Türkiye geneli hazır giyim ihracatında kg başına ortalama ihracat değeri 14,09 dolar olurken, UHKİB’in ihracat değeri 20,48 dolar oldu. UHKİB’in bu başarısında firmalarımızın engin tecrübesi var. İhracatımızda AB ülkeleri yüzde 86 paya sahip.

"Bu demek oluyor ki Avrupa kıtasının talep ettiği teknik ve sağlık standartlarını tam olarak karşılıyor, tasarım ve hızlı-hatasız servis yeteneğimiz ile fark yaratıyoruz.

"En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin yer alması tesadüf değil.

"Bu yıl sonunda ihracat hedefimizi 570 milyon dolar olarak belirledik. Bunun için mevcut pazarlarımızdaki rekabetçi yapımızı korumanın yanında, dünyanın en büyük hazır giyim pazarı olan ABD gibi hedef ülkelere de odaklanacağız.

"Yine Rusya’da kaybedilen pazar payını geri alacak, aynı şekilde dünyanın en büyük üçüncü hazır giyim pazarı Japonya’da payımızın artması için etkinlikler düzenleyeceğiz."

Nüvit Gündemir teknolojinin değişkenlikleri yönetme kabiliyeti olduğunu vurgulayarak firmaların çok hızlı bir şekilde tüketicinin ihtiyacına göre tedarik zincirlerini organize etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Bahçeşehir Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet Başkese, projenin ihtiyaç analizi sürecinin 14 Eylül tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

Ahmet Başkese, proje içerisinde yer alan firmaların endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin de değerlendirileceğini belirtti. (Fotoğraflı)