Uber’e Erişim Yasağı Kalktı: Şirket Yeniden Faaliyete Geçecek

Mobil uygulama üzerinden VIP standardında taşıma hizmeti sunan Uber, geçtiğimiz yıl mahkeme tarafından web sitesi ve uygulamasına erişim engeli yasağı almasının ardından, İstinaf Mahkemesi’ne götürdüğü yasağın kalkması ile yeniden faaliyete geçecek.

İstinaf Mahkemesi’ne götürülerek itiraz edilen “Uber’e erişim yasağı” kararının ardından ilk dereceli mahkemenin dava kararı hatalı olarak değerlendirildi. Bu kararın ardından Uber web sitesi ve uygulamasına erişim yasağı da kaldırılmış oldu. Uber, taksi konseptinde hizmetini Türkiye’de yeniden faaliyete sokabilecek.

Uber sözcüsü: Türkiye’de yeniden faaliyete geçeceğiz

Konuyla ilgili konuşan Uber sözcüsü, “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız” yorumunu yaptı. Sözcü, Uber Taksi’nin faaliyetini sürdüreceğinden ötürü mutluyuz dedi. Bununla birlikte Uber’in, istanbul’daki tüm şoför ve taksicilere hizmet vereceği de aktarıldı.

Uber’i Türkiye’de 5 milyona yakın kişi kullandı

Ne olmuştu?

ABD merkezli uygulama, Türkiye’de 2014 yılında faaliyete geçti ve İstanbul’da 4,5 milyon yolcuya ulaşmayı başardı. Uber’in İstanbul’daki araç sayısı ise 14 bin 500’dü. Bu da, İstanbul’daki taksi sayısının neredeyse yarısına denk geliyor. Uber ile, VIP taşımacılık yapan şoförlerin yanı sıra bazı taksiciler de sisteme dahil oldu.

Uber, Türkiye’de taşımacılık konusunda pazar payını artırdığında, taksicilerin hedefi haline geldi. Bazı Uber sürücülerine yönelik şiddet olaylarının gölgesinde, taksiciler konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme ise, Uber’e erişimin engellenmesine karar verdi.

Birçok Uber sürücüsü, engelleme kararının öncesinde kredi çekerek, VIP araçlara yatırım yaptıklarını ve mağdur duruma düştüklerini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 13:36