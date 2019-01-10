TZOB/Bayraktar: Birliğimiz 5 yılda 427 bin çiftçiye eğitim verdi

İstanbul, 10 Ocak () – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de tarım öğreniminin 173’üncü yıldönümünde, TZOB’un çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak beş yılda 427 bin çiftçiye eğitim verildiğini duyurdu.

TZBO’un verdiği eğitimler kapsamında, Kadın Çiftçi, Genç Çiftçi, Sürü Yönetimi Elemanı Benim, SGK Bilgilendirme, Güvenli Traktör Kullanımı, Tarım Danışmanları, Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı, Bitki Sağlığı, Ceviz Budama, Ziraat Odaları Otomasyon Sistemi, Mevzuat, Sulama eğitimleri verildiğini söyleyen Bayraktar, “Bu eğitimlerden ‘Kadın Çiftçi’, ‘Genç Çiftçi’, ‘Sürü Yönetimi Elemanı Benim’, ‘Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı’, ‘Bitki Sağlığı ile ilgili çiftçi eğitimleri’ devam etmekte. Birliğimiz ve Ziraat Odalarımız 2013 yılından bu yana 427 bin çiftçimize eğitim verdi, 670 bin çiftçimizin ise fuarlara katılımını sağladı” dedi.

Çiftçilerin gösterdiği büyük ilgi nedeniyle eğitimlerin 2019 yılında da 81 ilde tüm hızıyla devam edeceğine dikkat çeken Bayraktar, her alanda olduğu gibi tarımda da bilgiye ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğini bildirerek, “Faaliyet gösterdiği konuda yeterli bilgiye sahip çiftçi her zaman diğer çiftçilere göre daha avantajlıdır. Ziraat fakültelerinde verilen eğitimin kalitesindeki artış çiftçilerimize olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

Bayraktar, 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 173’ncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1980 yılında beş olan ziraat fakültesi sayısının günümüzde 40’ı aştığını belirti.

Ziraat fakültesi mezunu genç mühendislerin mesleklerini icra etmekte zorlandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları söyledi:

“On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır.

“Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarının bazı birimleri hem yeterli kadroyla çalışmakta hem de ziraat mühendisleri, evrak yükü ve ÇKS kaydı işlemleri ile uğraşmakta, sahaya çıkamadıkları için asli görevini yerine getirememekte, üreticiye yeterince hizmet edememektedir.

“Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Ziraat Odalarında ve üretici birliklerinde çalışan danışmanlar ve serbest çalışan danışmanları tarım danışmanlığı kapsamında desteklemesi çok yerinde bir karardır.

“Bu kapsamda sadece Ziraat Odalarında 460 tarım danışmanı istihdam edilmektedir. Brüt asgari ücret yüzde 26.1 artışla 2 bin 558.4 liraya çıkmıştır. Buna karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında verdiği destekle ödenen tarım danışmanları maaşı yetersiz kalmıştır. Desteğin yetersizliği ilgiyi azaltmaktadır. Tarımın öneminin tartışılmaz olduğu ülkemizde, verilen desteğin Ziraat Mühendisine yaraşır bir şekilde maaşların belirlenmesi için destek miktarının artırılması gerekmektedir. Desteklerin artırılması danışmanlık hizmetlerini daha verimli hale getirecektir.”